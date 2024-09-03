青島女司機逆行打尖狂摑他人　警再通報：不構成尋釁滋事

山東青島上周三（8月28日）發生一宗交通事故，一名駕駛路華（Land Rover）的女子逆行打尖不成，追尾前方巴士，還對對向正常駕駛的男司機大打出手致流血，事件一時引起廣泛熱議。周二（9月3日），當地警方再次發布通報，否認女司機涉嫌肇事逃逸，並稱其不構成尋釁滋事。



一名駕駛路華越野車（Land Rover）的女子逆行打尖不成，追尾前方巴士。（影片截圖）

女子毆打男司機。（影片截圖）

女子態度非常囂張。（影片截圖）

通報指，王某（女，38歲，青島市嶗山區青山村人，曾從事茶葉店經營、個體運輸，目前無固定職業）駕駛車輛逆向行駛超車，與林某潤（男，26歲，青島市嶗山區黃山村人，個體經營業主）正向駕駛的車輛相遇，王某倒車準備併入順向車道。

倒車過程中，林某潤車輛持續向前跟進移動，因林某潤車輛與王某車輛間距過近，王某無法併入順向車道，期間與前方順向行駛旅遊巴發生剮蹭後，王某下車對林某潤進行了辱罵，並與旅遊巴駕駛員就事故處理協商達成一致。

隨後，王某又對林某潤進行辱罵、毆打。8月29日晚7時許，法醫鑒定林某潤面部軟組織挫傷、鼻出血及體表挫傷（右頸部一處、左上胸部一處），依據鑒定標準，損傷程度屬輕微傷。

當晚10時許，警方對王某毆打他人行為處以行政拘留十日，併處罰款五百元（人民幣，下同）；對王某侮辱行為處以罰款五百元。決定對王某合併執行行政拘留十日，罰款一千元。

通報稱，案件是行車糾紛引發，不符合關於尋釁滋事行為的構成要件。

女子態度非常囂張。（影片截圖）

男司機被打致流血。（影片截圖）

女子打人後駕車逃走。（影片截圖）

另外，通報還稱，與旅遊巴發生剮蹭後，王某告知旅遊巴司機聯繫方式並協商處理，旅遊巴司機向車隊負責人報告情況後，先行駛離現場。8月29日下午3時，王某電話聯繫旅遊巴司機，旅遊巴司機表示車損輕微不要求賠償。

根據輕微道路交通事故自行協商快速處理相關規定，王某車輛右前側、大巴車左後側輕微車損，雙方自行協商處理達成一致後，王某駕車離開現場的行為符合規定，不構成交通肇事逃逸，車輛手續齊全完備有效，無需扣留車輛。王某被執行行政拘留後，車輛由其親屬保管，曾停放於市南區金壇路附近。

當晚9時許，根據有關規定，公安機關交通管理部門依法對王某駕車逆向行駛行為，作出罰款二百元的行政處罰，對其駕駛證一次記三分。