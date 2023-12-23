男子沉迷抗日文學　赴俄當兵「圓夢」慘被烏軍無人機炸死

俄烏戰場上除了俄羅斯與烏克蘭正規部隊交鋒，前線地帶也有不少來自第三國公民，為了不同目的選擇投身戰場，擔任兩國僱傭兵協助作戰，其中在俄羅斯陣營這一側，《星島日報》報道，一名來自中國大陸重慶的青年趙睿，在接受數星期訓練後，被俄軍派往扎波羅熱州新普羅波夫卡前線，根據陸媒駐俄羅斯記者消息，趙睿在11月底某次戰鬥中戰死，成為俄烏戰場上第一位陣亡的中國籍士兵。



外媒報道中提到，來自重慶的趙睿現年38歲，並未結婚，他對於抗日文學作品非常癡迷。前往俄烏戰場前，早在2013年就曾透過朋友介紹，獨自前往緬甸北部，參與當地民間武裝組織，進行一連串軍事活動。

當俄烏戰爭開打後，趙睿得知烏克蘭有多國公民擔任其「志願軍」，協助對抗俄羅斯入侵，根據他自己在社群上的說法，他想加入俄軍、也許能遇到參與烏克蘭一側的日本籍傭兵，就能一圓「抗日奇想」。他隨即在2022年初飛往莫斯克報名，體檢和初步15天基礎訓練後，就被分派到南部軍區第58集團軍，擔任低階士兵，此時他也開始在自己的抖音帳號上，分享各種當地生活和心得。

趙睿生前不時分享當軍生活花絮：（按圖了解）

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特別的是，當真正參與實際戰場後，趙睿生前拍攝的影片中，有不少在勸其觀眾，別跟他一樣衝動出發，這邊甚麼都沒有，已經很久沒吃到美味的家鄉菜餚。而他與同時入伍的大陸友人小強，11月中旬被派往烏克蘭南部的札波羅熱州前線。

根據同行友人小強轉述，趙睿一開始就受傷，後面在經歷激烈交火，外加烏克蘭軍隊連環以無人機襲擊陣地，導致他們所在的部隊死傷慘重，而小強也在搜索壕溝時，發現已經沒有呼吸心跳的趙睿，隨後才向陸媒駐莫斯科記者證實這項消息。

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