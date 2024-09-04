從182億罰單到整改完成　官媒斥輿論對阿里巴巴存在選擇性誤讀

北京官方早前宣布互聯網巨頭阿里巴巴完成為期三年的合規整改，並取得良好成效。官媒《經濟日報》9月4日刊登署名評論文章稱，中國高度重視並一直支持平台企業創新發展，多次強調規範發展是為了更好發展。但在互聯網輿論場中對此存在著某種誤讀，「規範」被重點強調，而「發展」卻被選擇性忽略。



這篇題為《合規是必修課，發展是必答題》的文章開頭稱，競爭格局在變，國際國內市場環境在變，消費者需求也在變。平台經濟已到了轉型升級的關鍵階段，平台企業需要銳意改革、創新求變。

文章說，三年來，阿里巴巴進行了全面整改，並逐年提交自查合規報告。在此基礎上，中國國家市場監管總局對其整改落實情況進行了深入核查，並委託第三方機構開展了執法效果評估。如今，市場監管總局選擇向社會公布阿里巴巴合規整改情況，既是對其整改成果的肯定，也是為了讓公眾瞭解最新進展，以公開透明的執法程序，進一步傳播和強化合規經營意識。

文章指出，需要強調的是，中國高度重視並一直支持平台企業創新發展，多次強調規範發展是為了更好發展。但在互聯網輿論場中對此存在著某種誤讀，「規範」被重點強調，而「發展」卻被選擇性忽略。「這次監管部門公布阿里巴巴集團合規整改情況，讓人們看到了『規範發展』的成效。」

文章提到，三年來中國逐步建立完善了平台經濟的常態化監管機制，構建了一系列反壟斷合規治理體系，形成了剛性執法與柔性監管、預防性監管相結合，「三書一函」等監管制度，提供了反壟斷監管執法的中國方案。

杭州，阿里巴巴西溪園區。（視覺中國）

文章接著指出，合規是必修課，發展是必答題。從對阿里巴巴立案、結案，及至宣布整改完成，正如阿里巴巴在回應中所說，「這是一個新的發展起點」，業內也普遍感受到了積極信號。

文章還形容平台經濟是創新的產物，是推動經濟高質量發展的重要引擎，並稱作為中國平台經濟的代表性企業，阿里巴巴雖已完成整改，但仍然面臨許多新的挑戰。「競爭格局在變，國際國內市場環境在變，消費者需求也在變。平台經濟已到了轉型升級的關鍵階段，平台企業需要銳意改革、創新求變。」

市場監管總局8月30日在官網發聲明說，阿里巴巴已按要求全面停止「二選一」壟斷行為，在自身經營、平台主體責任、合規管理制度、對商家和消費者服務等方面都得到改善，「合規整改工作取得良好成效」。

聲明指出，下一步當局將指導阿里巴巴持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

阿里巴巴對此回應說，「這是一個新的發展起點」，未來將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。

官方自2020年起以反壟斷和防止資本無序擴張為名，對互聯網企業展開高壓整頓，阿里巴巴被作為反壟斷典型立案調查。

2021年4月，官方對阿里巴巴開出創紀錄的182億2800萬元人民幣罰單，並責令它進行三年自查整改。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

