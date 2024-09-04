南海成解放軍演主場　台學者列「隱藏版信息」揭中國軍事擴張意圖

台灣戰略學者揭仲8月30日於台媒《風傳媒》發表專欄文章，指出解放軍2023年在西太平洋執行的軍事演習中，隱藏了值得關注的重要信息。揭仲根據報告內容指出，解放軍為推動實戰化訓練，投入了約1100億元人民幣的軍事經費，佔其年度國防預算的7%，這筆龐大的軍費支出及軍演規模反映中國加速強化區域影響力的戰略意圖。揭仲認為，報告中有許多關鍵數據顯示了中國軍隊的實質戰備能力，然而這些信息並未在公開討論中受到足夠重視。



揭仲文章指出，根據《路透社》引述的該份內部報告，2023年解放軍隊包含戰鬥機、轟炸機和無人機在內的各型軍機，共在西太平洋飛行了逾9200架次，累計飛行時間達到2.9萬小時。海軍船艦在西太平洋水域航行超過7萬艘次，總海上時間達到170萬小時，其中40%的活動集中在南海，20%發生於日本與韓國附近的東海，台灣海峽則佔近15%。

揭仲強調，這些軍演數據不僅展示了中國海空軍的行動能力，同時也透露出中國對南海與東海的戰略部署，特別是在南沙群島上的基地運作已經成熟，使南海成為中國海軍的主要訓練區域。此類大規模軍事行動的背後，反映出中國試圖擴大其在區域內的軍事影響力。

南海艦隊組建於1949年，號稱解放軍海軍三大艦隊之一，司令部位於廣東湛江。隨著南海問題不斷升溫，南海艦隊也頻頻上鏡。（中國軍事）

此外，揭仲指出，這些報告的完成應是台美日軍事合作的成果，特別是美方在航太科技和航艦運作領域的技術支援，才使得解放軍航艦巡弋和軍機飛行的詳細數據得以揭露。台灣本身的偵蒐能力雖然強大，但在監控南海和東海的解放軍艦活動上仍有局限，因此這些關鍵數據應當來自美方或日方的情報合作。

報告中還揭露了中國潛艦部隊的活動情況，雖然目前公開數據多集中在水面艦隊，但實際上，潛艦部隊的活動可能被低估，因為其行動具有高度隱匿性。美方對中國潛艦的情報，通常被視為高度機密，因此即使在台美軍事交流中，這些數據也可能未被完全分享。

解放軍火箭軍2019年7月曾在南海進行大規模的實戰化演習。（中國央視截圖）

報告進一步顯示，從2023年5月以來，解放軍連續多日派遣大規模機群進入台灣周邊空域，尤其是在5月至7月期間，單日出動超過20架次的天數顯著增加。揭仲分析，飛行部隊的頻繁行動，意味著其作戰能力持續增強，特別是在夜間海上長距離飛行的訓練中，中共飛行員的技能也得到顯著提升。

這些數據表明，北京不僅在南海和台海周邊擴大了其軍事影響力，還在實戰化訓練中提升了軍隊的作戰能力。揭仲認為，這樣的趨勢將對台灣及整個亞太地區的安全形勢帶來深遠影響，值得台灣與國際社會持續關注。