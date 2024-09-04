深圳樓價大跳水　南山區再現公寓5折出售　每平方米最低3.8萬元

深圳近期屢傳樓價大跳水，位於南山區的御景峯項目大幅下調銷售價格，較此前最高售價下降約5成。



據財聯社報道，御景峯項目相關負責人表示，御景峯是不限購不限貸的商辦公寓，目前售價最低的房源僅3.8萬元（人民幣，下同）/平方米，總價最低585萬元起，首付大概200多萬元，有157平方米以及228平方米幾種戶型。

深圳中原研究中心數據顯示，京基·御景峯產權為40年，此前備案均價約7萬元/平方米，備案價最低價約6萬元/平方米，228平方米的戶型備案價總價在1300萬元左右，157平方米的戶型備案價大概在1000萬左右。

御景峯置業顧問表示，「之前我們項目最高售價賣到7.5萬元/平方米，但那是小面積、高樓層的公寓產品。」若按項目此前備案價均價以及當時7.5萬元/平方米的售價計算，目前該項目銷售價格降幅約5成。

上述置業顧問稱，御景峯項目是在2022年10月份之後，才開始往下調銷售價格的，之前的銷售價格都比較穩定。項目降價主要是與大環境變化同步，當地整個市場都在降價走量。

據深圳中原研究中心一位分析師表示，御景峯公寓產品降價如此大的直接原因，應該是去化情況不佳。深圳商辦產品供遠大於求，競爭激烈，加上企業資金需求以及市場因素，降價銷售是必然。

中指院數據監測顯示，今年前8個月，深圳全市商務公寓項目共成交3885套，成交面積22.5萬平方米，成交面積較去年前8個月減少45.68%。

上述深圳中原研究中心分析師還指出，目前深圳市場辦公產品折扣大的現象非常普遍，即便是核心區也不例外，南山、福田、羅湖辦公產品打5折，甚至折扣更低的項目有不少。

事實上，今年房地產政策力度持續寬鬆，深圳市場回暖持續時間也明顯增加。但8月市場政策效應有所減弱，新房成交量再次出現下降。據中指院監測數據，8月深圳新房住宅成交2537套，成交面積為26.95萬平方米，按月下跌7.23%。

另外，亦有分析師表示，8月政策效應明顯減弱，深圳新房交易依然乏力，新房供應也處於相對低位，市場仍有調整壓力。當下居民市場收入預期仍然較弱，對樓市信心不足，觀望態度依舊較濃。深圳樓市能否持續向穩，存在不確定性，業界認為依然需要政策面進一步寬松，以進一步穩定市場。