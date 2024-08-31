廣州深圳將各設1家市內免稅店　和普通商店有何不同？

廣州、深圳要開設市內免稅店了！近日，財政部、商務部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局印發《關於完善市內免稅店政策的通知》（以下簡稱《通知》），明確自2024年10月1日起，按照《市內免稅店管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）規範市內免稅店管理工作，促進市內免稅店健康有序發展。



廣州深圳將各設1家市內免稅店。（中新社）

根據《通知》，現有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等地的6家市內免稅店，自《通知》施行之日起適用《辦法》；現有北京、上海、哈爾濱等地的13家外匯商品免稅店，自《通知》施行之日起3個月內轉型為市內免稅店。同時，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州等8個城市，各設立1家市內免稅店。

什麼是市內免稅店？《辦法》明確，市內免稅店是指經國務院批准，按規定設立在市內，向即將出境的旅客銷售免稅商品的商店。市內免稅店主要銷售食品、服裝服飾、箱包、鞋帽、母嬰用品、首飾和工藝品、電子產品、香化產品、酒等便於攜帶的消費品。

市內免稅店和普通商店有何不同？市內免稅店的進口商品免征關稅、進口環節增值稅和消費稅，國內商品進入市內免稅店視同出口，退（免）增值稅、消費稅，市內免稅店銷售的上述商品免征國內環節增值稅、消費稅。市內免稅店在口岸出境隔離區內設立免稅商品提貨點，旅客應當在免稅商品提貨點提取市內免稅店所購免稅商品，並一次性攜帶出境。旅客在市內免稅店購買免稅商品不設購物限額，但應當符合海關關於旅客攜帶行李物品進出境應當以自用、合理數量為限的規定。

哪些旅客可以購買市內免稅店商品？根據相關要求，市內免稅店的銷售物件為持出入境有效證件即將於60日（含）內搭乘航空運輸工具或國際郵輪出境的旅客（包括但不限於中國籍旅客）。

業內人士分析，完善後的市內免稅店政策主要面向出境客流，市內免稅店購物將提供更大的購物場所和更寬裕的購物時間，額度上不設限制，有利於提振免稅商品消費。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

