「大搞權錢交易、收受巨額財物」　深圳原副市長黃敏被「雙開」

中央紀委國家監委網站9月1日通報，廣東省紀委監委對深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。通報又指，黃敏已被開除黨籍及開除公職。



廣東省深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏。（深圳讀特）

通報指，經查，黃敏喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規借用管理和服務對象車輛；違背組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規從事營利活動，違規借用管理和服務對象錢款；大搞權錢交易，將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在項目推進、工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

黃敏嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予黃敏開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其深圳市第七次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

早前官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」稱，黃敏出生於1963年8月，廣東普寧人，長期在深圳交通系統工作，2001年起任深圳市交通局副局長，2008年任局長，2010年7月任市交通委主任。

2015年7月，他出任寶安區委書記，2017年8月升任副市長。2020年7月，黃敏躋身市委常委班子，並於次年5月起兼任常務副市長。2023年11月，已經60歲的黃敏被免去副市長職務。直至此番被查。

深圳前交通局長孫女微博炫富 累退休爺爺遭開除黨籍兼收繳財富

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「長安街知事」稱，值得一提的是，去年10月，長期在深圳交通系統工作的深圳市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜（即網友「北極鯰魚」的爺爺）被開除黨籍，按二級科員確定其退休待遇。

同日，深圳市交通運輸局原黨組副書記、市軌道交通建設指揮部辦公室原主任李福民，被開除黨籍和公職。

據早前報道，在去年，深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，又曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等，引起群情激憤。