上海投入40億推動「以舊換新」刺激消費　梳化、床墊及浴缸皆補貼

為刺激消費，內地在汽車、家電等領域提出「以舊換新」政策，藉由補貼鼓勵大眾採購新設備。近日，上海提出補貼措施，資金規模高達40億元（人民幣．下同），範圍亦擴展至梳化、床墊與浴缸等。



上海市發展改革委、市財政局共同發布「上海市關於進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案」，強調提振消費信心、激發消費活力，讓消費者享受到真金白銀的優惠，進一步推動經濟社會高品質發展。據報除了使用自有資金外，今次方案亦搭配超長期特別國債資金，總資金超過40億元，規模創歷年促消費補貼資金之最。

以舊換新的補助適用對象擴展至床墊等。（上觀新聞）

而除了在原本的汽車、家電等領域分別提高補助規模外，以舊換新的補助適用對象亦擴展。例如，以舊換新購買電動單車的，給予500元補貼，在國家政策涵蓋的八類家電之外，對購買符合要求的梳化、床墊、櫥櫃、浴缸、掃地機器人、吸塵器、空氣清淨機等家電，按照售價的15%予以補貼，具體產品目錄將會由相關部門發布。

不過補貼規範也有限制，報道指，消費者可以銀聯雲閃付、支付寶、微信支付等3種移動支付方式各補貼1次，每次補貼不超過2000元。本輪補貼執行到今年底，原則上先到先得、用完即止。