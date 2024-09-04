西方駐華記者出走潮加速　調查指八成受訪者曾遭遇干預甚至暴力

近日，英國《經濟學人》北京分社局長任大偉（David Rennie）宣布將離開中國，其繼任者則仍未獲得中國簽證。調查顯示，超過八成的外媒駐華記者皆表示曾遭遇干預、騷擾與暴力，目前，西方記者離開中國的現象正在加速。



自2018年5月到北京後，任大偉在《經濟學人》名為茶館（Chaguan）的專欄裏連載了220篇文章，然而近日，他發布告別專欄，宣布將離開中國。在社交平台X（前稱Twitter），任大偉表示自己是自願離開，但沒有具體說明離任的理由。而在專欄中，他提及中國認為所有來自外國的批評都是一種攻擊，且填補他的空位的繼任者還沒有拿到簽證，因此「茶館」暫時中斷了連載。

任大偉是前英國軍情六處（MI6）局長的兒子，是在江澤民時代的1998至2002年曾擔任英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）北京特派員的西方代表性知中派。去年，他還獲得美國亞洲協會（Asia Society）奧斯本艾略特傑出報導獎（Osborn Elliott Prize）。

任大偉表示自己是自願離開，但沒有具體說明離任的理由。（）

據韓媒《朝鮮日報》中文網報道，現時採訪在中國成了令人震驚的孤獨行業（a shockingly lonely business）。而西方記者的離開正在加速，6年來，《紐約時報》（The New York Times）的中國特派員從10人減少到2人；《華爾街日報》（The Wall Street Journal）從15人減少到3人；曾經有2人的《華盛頓郵報》（The Washington Post）現時更是完全沒人。至於韓國媒體的北京特派員，人數也在兩年內從40多人減少到30多人。

報道又指，在今年4月外國駐華記者協會發表的一項針對101名成員的問卷調查中，有81%受訪者表示曾在採訪過程遭遇中國當局的干預、騷擾與暴力；71%的受訪者表示自己的手機可能遭到黑客的入侵。

自2023年7月實施的《反間諜法》修訂案，也成為了採訪活動的一大負擔，因新例將間諜行為的適用物件廣泛地定義為「提供與國家安全、利益相關的資料」等，即使未證明罪行，只要情況存在就可以處以5萬元人民幣的罰款。

報道進一步提到，即使外國記者和顧問們想盡辦法留在中國，也會抱怨獲取資訊太難，更遑論與中國高層或專家接觸，尋找具公信力的資料也很困難。而收費金融資料提供商Wind不更新的統計越來越多，當君也突然將統計轉為非公開，就像去年停止公布青年失業率一樣。