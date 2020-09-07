中國對美駐華記者「對等限制」？外交部：美媒記者證延期受理中

美國政府今年5月將大多數中國駐美記者的簽證停留期縮短至90日，且要求每3個月重新申請延期。受影響的中方記者提交簽證延期申請後卻不獲答覆。 多間美媒近日引述美國國務院發言人的聲明稱，中國外交部日前通知美國駐華使館，拒絕為美國媒體駐華記者延期記者證，有關做法是對美方的「對等回應」。 對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，美方有關的說法完全不符合事實，他指美國媒體記者的記者證延期都在受理過程中。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）6日表示，中方已提前向美方告知將限制美駐華記者簽證的消息。（資料圖片）

趙立堅周一（7日）在例行記者會上表示，包括CNN在內的有關美國媒體記者的記者證延期都在受理過程中，在獲發新的記者證之前，有關記者在華採訪報道及生活不會受到任何影響。「我們已經正式告訴了美方。」

趙立堅稱，美國不斷升級對中國媒體的政治打壓，已經到了歇斯底里的程度。他指出，2018年以來，美國無限期拖延甚至拒簽30名中國記者的簽證，將中國駐美媒體註冊為外國代理人，之後又列為外國使團，變相驅逐60名中國駐美記者，將中國駐美記者簽證停留期削減至不超過90天。

趙立堅表示，上述記者的簽證於8月6日已經到期，並按要求向美方遞交了簽證延期申請，但美方迄今還沒有給任何一名中方記者延期簽證，使中國駐美記者的工作和生活處於極大的不確定之中。他指美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，嚴重損害中國媒體聲譽。

美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻歧視性地對待中國媒體，甚至拿中國駐美記者當作人質，向中方施壓，這暴露出美方所謂的新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。 趙立堅

2020年5月，美國政府將中國駐美記者簽證停留期縮短至90天。圖為行人從位於北京的中國官方電視台中央電視台新址旁走過。（新華社）

趙立堅稱，中方始終表示願在平等和相互尊重的基礎上解決問題，一直在同美方保持溝通和商談。他又強調，为体现诚意，中方仍保持克制，至今未實施相關反制措施。但美方在商談過程中蠻橫無理，對中方正常合理關切和要求置若罔聞，還以中國駐美記者簽證延期問題作為要挾，將中國媒體記者當作人質，向中方極限施壓。

趙立堅指出，美國政府如果真心關心美國記者，就應該盡快為所有中國記者延期簽證，而不是為了一些政客的政治私利，將兩國記者綁架為人質。他敦促美方要與中方相向而行，若美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫作出必要正當反應，維護自身正當權利。

（央視新聞）