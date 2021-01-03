澳駐華記者返國後受訪　稱見證中國最大規模驅逐外媒行動

澳洲廣播公司（ABC）前駐北京記者伯特爾斯（Bill Birtles），近日接受《美國之音》訪問，談及去年離華前的經歷，稱他至今仍心有餘悸。 他稱，2020年9月某日深夜，突然有國安人員拜訪家門，禁止他離境並要求問話，手機也遭到當局監控。後來，他一度藏匿於澳洲駐華大使館，數日後才得以返抵澳洲。他表示，自己見證了中國自毛澤東時代以來對外國記者最大規模的驅逐行動。

伯特爾斯稱，2020年1月初，他先是到台灣報道總統大選，然後便入境武漢報道新冠肺炎疫情，詎料當地在幾小時內就宣布封城。在隨後多個月間，他曾幾次聯絡內地人士邀請受訪，惟對方隨即遭警方上門要求拒絕受訪。

伯特爾斯2020年9月8日返抵悉尼機場。（美聯社）

到去年9月初，即伯特爾斯打算離境的前一晚，7名中國國家安全部人員突然到他的寓所，宣讀聲明指他涉及一宗國家安全案件，指除非他接受問話，否則不可離開中國。伯特爾斯隨後向澳洲駐華大使館尋求庇護。經多次會面後，伯特爾斯被解除出境限制，返抵澳洲。他表示，雖然自己平安返澳，但他認識的其他幾個記者則是「被驅逐了」。

指手機遭當局監控

伯特爾斯表示，雖然沒有確鑿證據，但多年來駐華的外媒記者都認為，他們的微信、手機是被當局監控，他說：「有幾次我們用微信安排一個採訪後，接受採訪的人可能會有國保或者本地警察去他們的家，去他們的辦公室說，我知道你們準備跟澳洲媒體做採訪。我們勸你別這樣做。他們怎麼知道的？肯定是監控的。」

另外，有長期受僱於外媒的中國籍新聞女助理匿名透露，最近2年經常遭到國安人員約談。她表示，國安人員第一次佯裝成其寓所的業主，叫她到指定地點會面，她信以為真，隨後卻遭盤問有關未來的新聞報道規劃；當局甚至威脅過她的父母。

（綜合報道）