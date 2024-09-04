胡錫進自曝禁言內幕　強調將加強學習準確理解黨中央文件

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日向中國政法大學學者劉紀鵬證實，自己因「未準確理解黨中央文件」被禁言3個月至10月27日。胡錫進表示，這段禁言期將幫助他提升對黨中央文件的理解能力。



中國政法大學商學院前院長劉紀鵬今（4）日在微博上發布一段影片，透露胡錫進目前正在山西、河南一帶進行自駕旅行，並表示胡錫進對禁言一事持正面態度，認為這段時間有助於他的學習和提升。胡錫進強調，他需「完整準確地理解黨中央文件的含義」，以便未來更好地進行評論工作。

一般認為，胡錫進的禁言事件源於他對中共20屆三中全會通過的「決定」文件的解讀。7月23日，胡錫進發文稱，相比2013年通過的「決定」，此次「決定」不再提及「公有制為主體」，並認為這是歷史性變化。此解讀隨即引發左派的強烈批評，指責他違反黨的政治紀律，挑戰黨章憲法。文章很快被刪除，胡錫進的社交帳號自7月27日以來未再更新。

《環球時報》前總編輯胡錫進自7月27日後即停止更新文章。（資料圖片）

此外，7月30日，《人民日報》發文強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，並重申「公有制為主體」的原則，間接批評了胡錫進的觀點。胡錫進因此陷入風波，並被禁止在網上發表言論。

劉紀鵬則表示，胡錫進將在10月27日禁言期滿後恢復正常發言，屆時將呈現一個「更加成熟」的胡錫進，繼續進行資本市場與時事評論。

對此，有內地網民在劉紀鵬影片下方的討論區留言戲稱，「老胡做到了黨政喉舌司局級幹部，仍然無法領會黨的精神」、「10月27日，胡錫進重組上市」。