胡錫進炒股一年昨總虧損首次突破10萬　稱「炒成這成績有點慚愧」

《環球時報》前任總編輯胡錫進自一年多前成為股民後不時在社交平台分享成績及心得，周四（25日），A股三大指數全天弱勢震蕩，盤後，胡錫進發布炒股日記稱，其總虧損首次突破10萬元（人民幣．下同）。



胡錫進稱，自己當日又跌了5660元，總虧損達到10.06萬元，首次突破10萬大關，炒股炒成這個成績，他真是有點慚愧。他表示：「有人覺得老胡是『炒股市』，而不是炒股，虧點賺點不在意，其實我炒股很認真的，邊學習邊總結，耽誤了不少時間，它也是影響我心情的一個因素，炒股給我帶來了興奮和刺激，但也不時帶來沮喪。」

他又指，當日是自己操作最多的日子之一，就結果而言，對錯比為2：1。他稱：「股市的邏輯不斷變化，跟上它真是太不容易了。老胡炒股從70萬本金縮水成60萬，成績這麼差，但我想把它客觀記錄下來，作為中國股市散戶情況的一個樣本，希望我的這個樣本不會把大家嚇住。」

中國股市近年疲軟。（新華社）

到了周六（26日），市場全天震蕩反彈。盤後，胡錫進發布最新炒股日記稱，當日回血7878元，虧損縮小到9.3萬元。

他之後表示，強烈希望這是個人的一次階段性轉折，股市經過前段時間的連跌能夠大體穩定下來，他個人也能夠在虧損10萬元以下的位置大致築底；又提到前一晚吃飯的時候與幾位朋友聊天，大家覺得2900點附近總體還是安全的，他也勸自己不要驚慌，穩住陣腳，看準的股票還是要敢於加倉。

而在早前，胡錫進發文回顧自己炒股一周年的經歷時，強調自己不會離開A股市場，依然相信股市早晚會來一波大的行情，「無論等多久我都要等到它。在那之前，我將與廣大股民一起承受並且希望著」。