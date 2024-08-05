胡錫進疑似被禁言？　近日評三中全會指中國放棄「公有制為主體」

內地知名網紅KOL、《環球時報》前總編輯胡錫進疑被禁言，網上分析猜測他日前在發表一篇關於三中全會的文章，指官方放棄「公有制為主體」後，其社交媒體包括微博及微信，近日已沒有再更新。他上周五回應媒體查詢時稱，「我個人不想說什麽，您看網上的東西就行了，請理解。」



曾一日發兩三篇文章

胡錫進在2021年底退休後，幾乎天天在微博、微信公眾號等社交平台針對熱點問題發表文章，有時候一天兩三篇，其微博帳號粉絲近2,500萬。他目前最後一則帖文是上周六（27 日）下午4時4分所發，評論中信建設實習生炫富行為及其背後或牽涉腐敗。

不過，網民猜測，真正導致其被禁言的是他的一篇三中全會評論文章。7月22日，胡錫進在其自媒體上發表標題為「取消這一關鍵表述，是歷史性變化」的文章，稱與2013年18屆三中全會通過的「決定」相比，新的「決定」中沒有「公有制為主體」的表述。

他認為，這種變化無疑是歷史性的。在新的「決定」中，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。「決定」是對所有誤讀、彷徨的回答，中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。