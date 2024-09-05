世界氣象組織當地時間周四（9月5日）發布最新《空氣質量和氣候公報》，顯示中國和歐洲的PM2.5測量結果低於平均水平。



世界氣象組織：中國和歐洲PM2.5濃度低於全球平均水平。（網上圖片）

報告顯示，氣候變化、野火和空氣污染的惡性循環正在對人類健康、生態系統和農業產生螺旋式負面影響。

報告指出，每年由於空氣污染導致全球450多萬人過早死亡，同時產生巨大的經濟和環境支出。報告解釋，空氣質量影響著生態系統的健康，空氣污染物從大氣中沈降到地球表面。

報告指出，長期吸入PM2.5（細顆粒物）對健康有嚴重危害。其來源包括化石燃料燃燒產生的排放物、野火和沙漠塵埃。數據顯示，北美野火造成的PM2.5排放量異常高。

世界氣象組織：中國和歐洲PM2.5濃度低於全球平均水平。（網上圖片）

此外，由於人類和工業活動產生的污染排放量增加，印度的PM2.5水平也高於平均水平，相比之下，由於人為排放減少，中國和歐洲的PM2.5測量結果低於平均水平。

報告指出，顆粒物不僅對人類健康有重大影響，對農業也有重大影響，會降低農作物的產量。實踐表明，在污染嚴重地區，顆粒物可使農作物產量降低高達15%。顆粒物會減少到達葉片表面的陽光量，並物理阻塞調節與大氣進行水蒸氣和二氧化碳交換的葉片氣孔。

與此同時，農業本身也是顆粒物的製造者，焚燒秸稈、施用肥料和農藥、耕作、收割以及糞便的儲存和使用也會釋放顆粒物。