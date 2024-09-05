5個月女嬰肚中有「BB」　如菠蘿般大　極罕見！概率僅百萬分之一

安徽一名5個月大的女嬰患上罕見病，其肚中被發現菠蘿大小的「發育不完全胚胎」，據了解，該病的發生率僅為百萬分之一。



果果的肚異常腫脹。（大皖新聞）

據《合肥晚報》報道，5個月大的果果（化名）因肚較大被父母帶到醫院求診，起初被告知「小孩肚子都這樣」，沒有做任何檢查就回家了。

惟其後果果的肚愈來愈大，再次到醫院檢查後，竟發現其腹腔中有一個菠蘿大小、直徑10CM的囊實混合性腫物，佔據了腹腔的三分二，且周圍是腎臟和大血管，幾乎所有的腸管都被擠到了左邊，連右腎也被擠入盆腔。

寄生胎如菠蘿一般大。（大皖新聞）

經討論手術方案和評估手術風險後，醫院對果果施行「腹腔腫物切除術」，讓人意想不到的是，腫物內可見毛髮、骨骼、軟骨、脂肪和軟骨性質的管腔樣結構，經病檢確定，該腫物竟然是一個發育不完全的胚胎，所含組織均分化良好，未發生惡變。

醫生介紹，果果腹腔中的腫物是一個寄生胎，「寄生胎是一種罕見先天性發育畸形，指胚胎發育時一具完整胎體內的某一部分寄生有另一具或幾具不完整的胎體，也就是平時所說的雙胞胎或多胞胎，其中一個正常發育，另一個（或幾個）在胚胎發育的某個時期發育異常，寄生於正常發育的胚胎，靠正常胚胎供給營養而存活。」

寄生胎根據異常胚胎寄生於正常胚胎的部位，分為內生性寄生胎和外生性寄生胎，寄生胎出現發育異常的時期不同，其內組織器官的發生和成熟度差異很大，通常內生性寄生胎發生較早，可辨認的組織和成形的器官較少，而外生性寄生胎常可辨認成形的器官。

該病發生率約百萬分之一。（大皖新聞）

果果體內切除的胚胎屬於內生性寄生胎，又叫胎內胎，是單卵雙胎中聯體雙胎的一種特殊形式，發生率極低，大約是新生兒總數的百萬分之一，極為罕見。

據了解，寄生胎在中國極少見，因其易發部位為腹膜後及腹腔，表現為逐漸增大的腹部包塊。被「寄宿」的新生兒多表現為肚子明顯比其他孩子大，但食量不大，偶爾不願進食、不愛睡覺。英文文獻報道不足100宗，中國文獻報道20多宗，絕大多數為個案報道，其發生率為新生兒的50萬分之一。