黃奇帆：人民幣國際化非取代美元　但地位要與歐元英鎊日圓相當

在今（5）日舉行的第六屆外灘金融峰會上，中國金融四十人論壇學術顧問、前重慶市市長黃奇帆強調，推動人民幣國際化不是要取代美元的世界地位，而是為了維護全球產業鏈的穩定，並促進中國實體經濟的發展。黃奇帆指出，儘管人民幣在國際支付和結算中取得進展，但與中國經濟的全球地位仍不匹配，人民幣國際化還有很大的空間和大量工作要做。



綜合騰訊新聞《一線》、《第一財經》等內媒報道，黃奇帆在會中引用國際清算系統（SWIFT）的數據指出，人民幣現已成為全球第四大支付貨幣，但國際化指數僅為3.26，而美元、歐元、英鎊等主要國際貨幣的指數分別為 57.68、22.27、7.66，存在相當的差距，仍有大量工作要做。

黃奇帆進一步闡述，人民幣國際化是一個與中國經濟發展階段相適應的長期進程，這一進程是中國經濟更加開放發展的必然結果，未來應至少達到與歐元、英鎊、日圓相當的地位。

在第六屆外灘金融峰會上，黃奇帆圍繞人民幣國際化發表主題演講，強調官方推進人民幣國際化是要維護全球產業鏈供應鏈穩定。（視覺中國）

黃奇帆強調，中國推進人民幣國際化並非要取代美元世界地位，而是要維護全球產業鏈供應鏈穩定，「（人民幣）能否成為世界貨幣，取決於世界經濟發展的需要」。黃奇帆認為，隨著經濟全球化深入發展以及中國對外開放水準進一步提升，中國與全球交往的廣度深度將進一步拓展，人民幣日益為越來越多的經濟體和市場主體所接受，其國際化進程將提升。但這決不能因此認為人民幣可以取代美元的世界地位。

同時，黃奇帆特別補充，人民幣國際化進程是中國經濟自身更加開放發展的必然選擇，是為了維護全球產業鏈供應鏈穩定需要的國際化，「中國要建設金融強國，固然需要強大的貨幣，但這種強大是與其自身經濟發展的階段相匹配的強大，是為實體經濟服務的強大，而不是淪為滋長資產泡沫、收割他國財富、動輒制裁別國的工具」。

香港離岸人民幣市場在推動人民幣國際化進程中，具有重要戰略價值。（Getty Images）

針對未來的發展方向，黃奇帆提出了四大建議：第一是推動跨境貿易以人民幣結算，隨著一帶一路倡議的推進，預計2035年人民幣在全球支付中的比重將達到17%；第二是為跨境電商等新業態提供跨境人民幣結算服務；第三是擴大中國對外資引進和企業「走出去」過程中的人民幣使用，形成良性循環；第四是加快建設以香港、新加坡、倫敦為主的離岸人民幣市場，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的地位。

黃奇帆的演講強調，中國需要以穩步、扎實的方式推進人民幣國際化，在全球經濟格局中找到與中國經濟實力相符的地位。他呼籲，要從長遠出發，透過高水平的金融開放，確保人民幣的國際化進程穩定且有序推進。