中國研究：2023年人民幣國際化勢頭強勁　海外使用量大增

近期，一項新研究顯示，由於人民幣在全球供應鏈中的關鍵作用和持續的高質量經濟發展，去年人民幣的海外使用量大幅增長。



7月27日，中國人民大學發布旨在追蹤人民幣全球表現《人民幣國際化報告2024》，其中顯示，人民幣國際化指數（RII）在2023年同比增長22.9%。與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化呈現出強勁勢頭。

「隨着一個國家金融體系在服務全球供應鏈的過程中質量的提高，使用其貨幣的基礎將得到鞏固。」報告稱：「儘管中國與其他國家的貿易在艱難的外部環境下受到抑制，但與其他主要貨幣相比，人民幣的國際化仍然強勁。」

港媒7月29日指出，隨着中國改善跨境資本流動的管理和風險防範，中方一直在努力以穩定和審慎的方式增加人民幣的全球使用。

中國人民銀行・中國央行・人民幣・中國經濟・中國金融：2020年2月3日，一名男子走過位於中國北京的中國人民銀行總部。(Reuters)

《人民幣國際化報告2024》指出了2023年人民幣國際化指數（RII）的季度平均值，為6.27；而同期的美元國際化指數為51.52，歐元國際化指數為25.03。這一數值越高，說明國際化程度越高，但該研究報告並沒有說明最高數值是多少。

值得一提的是，在這一指數排名中，人民幣要高於英鎊和日圓，英鎊和日圓的指數數值分別為3.76和4.4。

報告認為，人民幣國際化的推動力主要來自於：第一，中國持續推進經濟高質量發展，從根本上提升人民幣作為一種國際貨幣的「含金量」；第二，中國以制度型開放為重點加快金融高水平開放步伐，促使人民幣國際化進一步提質增速；第三，國際貨幣合作大踏步前進，為人民幣國際使用搭建廣闊的平台；第四，金融周期分化與波動下人民幣融資功能增強，成為2023年人民幣國際使用的高光亮點。

2012年，中國人民大學的研究人員啟動研究，他們整理了與人民幣在貿易結算、金融交易以及在其他國家作為官方儲備貨幣使用有關的數據，以確定人民幣的國際化水平。《人民幣國際化報告2024》是中國人民大學發布的第13本年度報告。該系列報告旨在忠實記錄人民幣國際化進程，深度研究這個進程中各個階段的重大理論問題和政策熱點難點。

人民幣・中國經濟：圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長、教授屠新泉2024年5月曾指出，中國在優化跨境貿易結算方面的持續努力，將有助於推動人民幣國際化。「各省建立的跨境金融結算平台有效地吸引了許多金融機構，提高了企業支付和收入的效率，擴大了投融資渠道，推進了人民幣的國際化。」

儘管增長勢頭強勁，但中國人民大學的報告也警告說，人民幣的國際化也仍面臨着諸多內外部風險挑戰，包括持續的地緣政治風險，以及人民幣對美元相對較弱的匯率。

「區塊鏈和大數據技術應當用於穩定和保護供應鏈免受風險影響。」報告也提出了一些建議，還包括：「應當提高跨境銀行間支付系統合作夥伴的服務質量，同時應當更多地支持『一帶一路』倡議和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）下的貿易投資活動。」

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

2023年2月5日，被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini），在英國英媒發表評論文章認為，美元正面臨來自人民幣的挑戰，其在全球金融體系中的主導地位恐將遭終結。

他以其悲觀的預測而聞名，他指出，隨着世界在中美兩國影響力之爭中變得越來越分裂，「兩極而非多極的貨幣制度，最終可能會取代單極的貨幣制度。」他預測，在這種兩極化的全球儲備貨幣體系中，美元作為主要儲備貨幣的地位也可能會在未來10年相對下降。

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