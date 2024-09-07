颱風摩羯｜積極防災　廣西緊急轉移避險人員5.35萬人

超強颱風「摩羯」今日（7日）17時左右將在廣西東興到越南海防一帶沿海再次登陸。據廣西壯族自治區政府新聞辦公室消息，目前，廣西緊急轉移避險人員5.35萬人。



廣西壯族自治區政府新聞辦公室今日舉行新聞發布會介紹，截至早上8時，「摩羯」中心位於潿洲島西南120公里左右的海面上，其發展路徑正向越南方向移動。此次颱風對廣西陸地的影響比預期小，但對海上的影響較為巨大。廣西沿海大部風力為8至9級，個別地方達到11至12級，目前仍維持強颱風等級。

目前，廣西緊急轉移避險人員5.35萬人、緊急轉移安置人員3962人。自治區應急管理廳提前向欽州調撥應急物資裝備，向北海調派中國安能一局等搶險救援力量，統籌安排消防救援搶險隊伍、裝備物資，全面做好搶險救援準備。有關部門全面排查沿海人員密集區、平陸運河在建重大工程、城市高空構築物等重點部位和薄弱環節，從海上、近岸、陸地梯次做好應對工作。

北海、欽州和防城港三市組織3000多名社會救援力量集結待命，多個防汛指導組前往重點區域檢查指導防御工作。（新華社）

而北海、欽州和防城港三市組織3000多名社會救援力量集結待命，針對重點海域提前布置大馬力拖輪、專業救助船等海上救援力量。有關地區均向可能成災或出現險情的區域提前預置物資力量，確保一旦突發險情災情，能夠快速響應、應急搶險、高效處置。目前，影響區內6000多艘在冊漁船、2.18萬艘鄉鎮管理船舶已全部回港，4580多名海上養殖人員、漁排作業人員已全部上岸避險，潿洲島附近28個鑽井平台上的所有人員已全部撤離，海上風電及其他項目的14艘無動力施工船舶全部安排進港避風，船上人員已全部撤離。

另外，自治區防汛辦統籌安排水利、自然資源、住房城鄉建設、交通運輸等部門，組織多個防汛指導組前往重點區域檢查指導防御工作，緊盯切坡建房、林區作業點、礦山及尾礦庫等危險區域，加大沿江堤防和低窪易洪易澇區的巡堤查險，確保一旦發生險情能立即組織搶險救援，果斷疏散轉移受威脅群眾。南寧、玉林、崇左、百色等地及時啟動應急響應，嚴防颱風帶來的強降雨影響。

自治區氣象局副局長黃永新表示，預計「摩羯」繼續以每小時10-15公里的速度向偏西方向移動，強度緩慢減弱，將於17時左右以超強台風或強台風級在廣西防城港東興到越南海防一帶沿海再次登陸。