颱風摩羯傍晚再登陸廣西沿海　國家發改委2億元支持瓊粵災後恢復

超強颱風「摩羯」今日（7日）17時左右將在廣西東興到越南海防一帶沿海再次登陸。而國家發展改革委緊急下達2億元人民幣的中央預算內投資，支持海南、廣東台風災害災後應急恢復。



國家發展改革委緊急下達2億元中央預算內投資，支持海南、廣東台風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

據廣西氣象局消息，今日7時，「摩羯」中心位於距離潿洲島西南方向約110公里的北部灣海面上，中心附近最大風力有16級。預計其將繼續以每小時10至15公里的速度繼續向偏西方向移動，強度緩慢減弱，將於17時左右在防城港東興到越南海防一帶沿海再次登陸（超強颱風或強颱風級）。

受影響下，今日白天，防城港、欽州、北海、崇左等市及百色、南寧、玉林三市南部有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，沿海地區風力9至10級、陣風11至12級，桂南其他地區有大風6至8級、陣風9至11級；晚上，防城港、崇左兩市，欽州、南寧兩市西部及百色南部有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，沿海地區大風8至9級、陣風10至11級，桂西大風5至7級、陣風8至10級。北部灣海面今日白天，大暴雨、局地特大暴雨，旋轉風12至13級、陣風14至15級，「摩羯」中心經過的附近海域風力可達14至15級、陣風16至17級；晚上暴雨、局地大暴雨，東南風10至11級、陣風12至13級。

「摩羯」過後，災區有大樹倒塌。（央視新聞）

廣西氣象局介紹，「摩羯」呈現了三個特點。一是進入南海後呈現爆發式增強。「摩羯」於9月1日在菲律賓以東洋面上生成，3日加強為強熱帶風暴級，進入南海後迅速增強，在短短15個小時內完成「颱風—強颱風—超強颱風」三連跳，4日23時加強為超強颱風，風力17級及以上時間持續了41小時（9月5日5時至6日22時）。

二是超強台風持續時間長、登陸強度強。「摩羯」進入南海後超強颱風以上級別維持超過56個小時，並以近巔峰強度於9月6日16時20分登陸海南省文昌市翁田鎮沿海，中心風力維持17級以上，進入北部灣強度仍維持超強台風級別。「摩羯」6日23時進入北部灣後，移動速度較慢，每小時移速為15公里左右；強度減弱緩慢，7時仍維持超強台風級。

三是對廣西沿海和北部灣風雨影響大。受「摩羯」外圍環流影響，北部灣海面及沿海地區有大風8至10級、陣風11至16級，桂南及沿海地區中到大雨，局地暴雨到大暴雨。錄得的最大陣風出現在北部灣海面北部灣一號浮標站54.1米/秒（16級），北海最大陣風出現在海城僑港鎮26.8米/秒（10級），欽州最大陣風出現在靈山靈城街道27.7米/秒（10級），防城港最大陣風出現在港口企沙鎮28.3米/秒（10級）。昨晚到今早，防城港、北海、玉林3個市局地降雨超過100毫米，最大為防城港上思叫安鎮133.6毫米。