颱風摩羯登陸海南轉移41萬人　部分區域停電　17級風吹倒麵包車

9月6日10時中央氣象台發布颱風紅色預警，今年第11號超強颱風「摩羯」中心附近最大風力17級以上，海南省防禦「摩羯」颱風應急指揮部指出，今年第11號超強颱風「摩羯」6日16時20分，在海南省文昌市翁田鎮沿海登陸，登陸時風力在17級以上（約234公里/小時），海南已轉移逾41萬人。



另外網傳的一個影片顯示，海南網民在家裡避風雨，看到停車場的一輛麵包車被風吹得翻了很多圈，有網民評論稱「麵包車在17級風面前不值得一提」、「好像玩具車這樣！」



據內媒，海南島大部地區已經出現大暴雨，部分鄉鎮有特大暴雨。海南島北半部陸地伴有13級至16級大風，街道綠化樹木已出現倒伏。海南島部分市縣已出現成片停電情況。

海南省氣象部門預計，颱風摩羯登陸之後將穿過海口、澄邁、臨高等市縣，7日凌晨移入北部灣海面。