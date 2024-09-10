猴痘｜中國首款疫苗獲批臨床試驗　爭取早日上市

中國藥品監督管理局已簽發臨床試驗通知書，批准中國首款猴痘疫苗進行臨床試驗。該款MVA株猴痘減毒活疫苗，是由國藥集團中國生物上海生物製品研究所自主研發，自外國猴痘疫情暴發之初就緊急啟動開發工作。



中國生物微信公眾號9月9日公布，該款疫苗是基於複製缺陷型痘苗病毒MVA株開發，疫苗株的安全性、有效性已獲充份數據論證。疫苗採用成熟的細胞工廠生產工藝，工藝穩定，質量可靠，在非人靈長類模型中，已證明能產生良好免疫保護。

圖為2024年7月19日，剛果民主共和國爆發猴痘疫情後，醫護人員為患者採樣檢查。（Reuters）

圖為2024年7月18日的剛果民主共和國，當地爆發猴痘疫情，不少患者均為兒童。（Reuters）

自2022年猴痘疫情爆發以來，全球121個國家和地區已發現逾10萬宗確診病例。截至今年7月底，包括港澳台地區在內，全國已先後報告確診病例2,567例。非洲地區近期更發現致病性更強，以及致死率更高的分支Ib新變異株，目前更已擴散至歐洲和東南亞地區。

美國、加拿大、歐盟、日本、俄羅斯等國家和地區，已先後批准猴痘疫苗上市使用。世界衛生組織近期也呼籲，全球應加快猴痘疫苗研發與量產工作。不過，中國至今尚無猴痘疫苗獲批上市。

上海生物製品研究所表示，將持續加大科研投入，加快推進猴痘疫苗的臨床研究和轉化工作，爭取產品早日上市，滿足國家對猴痘疫情防控的需求。