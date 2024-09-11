《華郵》稱秦剛貶職出版社低級職務　港媒引北京消息人士：擺烏龍

自去年6月起，58歲的前國務委員兼外交部長秦剛就沒有再公開露面。美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）8日的報道引述美國前官員的消息稱，秦剛被分配到外交部下屬的國有出版社「世界知識出版社」，擔任低階職務。



不過10日有北京消息人士向港媒《明報》表示，世界知識出版社確有一名職員「秦剛」，但只是同名同姓，前外長秦剛並未到該出版社工作。



圖為2023年5月12日，前中國外長秦剛訪問奧斯陸期間，與時任挪威外交部長惠特費爾特（Anniken Huitfeldt，背向鏡頭者）一同出席記者會。（Reuters）

對於《華盛頓郵報》這一報道，內媒《澎湃新聞》國際新聞部主編于瀟清也在社交媒體發出質疑。他認為，用兩位來自美國的「前官員」以及所謂書店店員的採訪來佐證這樣量級的新聞並刊發報道，《華盛頓郵報》這篇獨家報道在專業水準上是不高明的，屬於「標題黨」。

據早前《華盛頓郵報》報道，兩名美國前官員稱秦剛這次降職發生在春季，其中一名官員透露，雖然這意味著秦剛「失寵」，但也表示他已脫離險境：「他不會進監獄，但他的職業生涯已經結束了。」

秦剛是史上任期最短的外長。（外交部）

據早前報道，自去年6月起，秦剛就沒有再公開露面，其後被免去外交部長和國務委員職務，成為史上任期最短的外長。

第二十屆三中全會7月18日閉幕。全會決定，免去秦剛中央委員會委員職務。公報顯示，秦剛被免去中央委員職務，但仍稱其為「同志」。