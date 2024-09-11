中美戰區高層通話　官媒評論：管控南海分歧避免誤會

解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）9月10日進行通話，央視轄下新媒體評論指出，雙方就南海的「海空相遇事件」進行深入交流，旨在通過對話管控分歧，避免一線部隊出現誤會，防止局勢升溫。另據國防部消息，雙方就共同關心的問題深入交換了意見。



美國印太司令部10日發表聲明指出，帕帕羅強調中美兩軍保持溝通的重要性，並表示高階領袖的討論有助於釐清雙方意圖，降低誤解或誤判的風險，但帕帕羅也警告中方避免在南海做出危險舉動。

2024年8月27日，菲律賓馬尼拉，圖為美國印度太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）發表講話。（Reuters）

根據央視新媒體平台「玉淵譚天」的評論，內地軍事專家張軍社指出，戰區領導之間的交流十分重要，這種溝通直接影響一線指揮官的行動，有助減少中美兩軍在南海的誤會。張軍社提到，美方經常派遣航母、軍機和軍艦進入南海進行抵近偵察和挑釁行動，中方則強烈反對這種行為。

雙方的此次交流，被認為是為了避免未來的海空誤判和軍事衝突，中方強調美方應尊重中國的領土主權和海洋權益，並停止在南海進行「航行自由」行動。

此外，評論也指出，帕帕羅與中國前駐美大使崔天凱對於「威懾」的理解存在巨大差異。帕帕羅信奉「武力至上」，而崔天凱則認為威懾只是手段，真正重要的是如何認知世界與處理國際關係。這反映出中美在南海問題上的深層認知分歧，雙方仍需透過深入交流來加強互相理解。