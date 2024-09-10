中美戰區領導再次通話　帕帕羅：解放軍應重新思考南海脅迫性策略

美國軍方指中國軍方在南海採取危險、脅迫性和可能導致局勢升級的策略，呼籲對方重新思考這一政策。



中美兩軍星期二（9月10日）舉行兩年多來的首次戰區領導通話。美國印太司令部在官網公佈，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）進行了資深專業人士間具有建設性、表現出尊重的的意見交流活動。

帕帕羅在通話中列舉了解放軍近期與美國盟友的幾次不安全互動，強調解放軍有義務遵守國際法和規範，確保做到行動安全，並「敦促解放軍重新考慮在南海及其他地區使用危險、脅迫性和可能導致局勢升級的策略」。

帕帕羅也希望與解放軍對等官員的此次會談，能成為多次此類會談的開端，並稱有必要繼續針對令人關切的課題，與吳亞男以及其他解放軍戰區對等官員進行對話。

中國國防部則在微信公眾號說，吳亞男與帕帕羅9月10日上午舉行視像通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。中國國防部尚未進一步公布通話內容。

北京在2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，切斷了包括戰區級別指揮官在內的中美軍方溝通渠道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

