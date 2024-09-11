颱風摩羯吹亂文昌雞產業鏈：養殖戶損失千萬　椰子雞火鍋限量供應

颱風「摩羯」9月6日先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情。其中，海南文昌雞產業鏈受到嚴重影響，養殖場損毀嚴重，部分養殖戶損失過千萬。

由於文昌雞供應受限，全國以文昌雞為主要原料的椰子雞餐廳將受影響。



9月6日，「摩羯」以超強颱風級在文昌市沿海登陸。《第一財經》報道，部分文昌雞養殖戶提前將雞轉移到家中，盡量減少損失，也有養殖戶重新加固雞窩，保證雞能安穩度過颱風時期。

海南省文昌市昌灑鎮文昌雞養殖戶阿生經營一間現代化的養殖場，擁有幾條碩大的養殖生產線，圈養了上萬隻文昌雞，但颱風過後，阿生的養雞場變成一片廢墟，場內部分雨棚被吹走，雞籠上的鐵皮變形，樹木也東歪西倒。

多間海南文昌雞養殖場損毀嚴重，部分養殖戶損失過千萬。（微信公眾號＠中國禽業導刊）

阿生憶述，養殖場的雞棚鐵皮被狂風吹走，初步統計有3、4000隻文昌雞受災死亡。由於交通受阻，他和員工在颱風過境次日才趕到養殖場，並緊急清理死雞，全面消毒養雞場，以防影響其他活雞的健康。截至10日，雞棚仍未完成維修，「颱風過後仍需要清理雞場，每天累得腰酸背疼」。

文昌雞具有400多年的養殖歷史，皮薄嫩滑、肉味馥香，是海南最負盛名的傳統名菜，號稱海南四大名菜之首。文昌市人民政府官網顯示，截至2023年10月，全市現有飼養（出欄）1萬隻以上的文昌雞養殖（場）1776家（戶），從業人數達16000人。

大批雞隻受災死亡。（微信公眾號＠中國禽業導刊）

據介紹，文昌雞採用「散養+籠養」的養殖模式。阿生表示，此次受災比較嚴重的是本地散養模式的文昌雞，「這些雞都散養在山林裏，有些雞舍也搭建得不夠牢固，台風來臨之後，這些雞也四散各地」。

除了阿生，經營文昌雞養殖場的潘老闆也受損嚴重。他介紹，此次受損的「籠雞」和「種雞」達十幾萬隻，初步估計損失1500萬元以上，「我們另外一個基地，也有5棟雞舍全部（被颱風）搞壞了」。

多間海南文昌雞養殖場損毀嚴重，部分養殖戶損失過千萬。（微信公眾號＠中禽傳媒）

潘老闆的公司主要做批發，向全國的椰子雞餐廳供應文昌雞。他介紹，過往公司的文昌雞供應給全國200多間椰子雞餐廳，但颱風過後「（很多）文昌雞都死亡了，存籠雞少了，價格肯定會上漲」。

阿生證實，當地文昌雞交易價格開始上漲，從10.5元/斤漲至13元/斤。由於當地非常缺文昌雞，預計價格還會繼續上漲。有椰子雞品牌公司負責人稱，一般養夠天數的文昌雞均重在3.5斤以上，意味着每隻雞的原料成本將漲7、8元。

連鎖椰子雞火鍋品牌「四季椰林」表示，未來6個月內將對各分店實施限量供應文昌雞。（微博＠四季椰林海南椰子雞）

業內人士預測，不僅是文昌雞養殖鏈受影響，餐飲消費環節同樣有變，後續肯定會影響椰子雞的質量，比如尚未達到重量標準的文昌雞，會提前被屠宰流入餐桌。

連鎖椰子雞火鍋品牌「同仁四季」表示，其位於海南文昌市的文昌雞養殖基地損毀嚴重，雖然本批次文昌雞未遭到損失，短期內文昌雞供應可能會受影響，但整體情況仍在可控範圍。

連鎖椰子雞火鍋品牌「四季椰林」表示，位於海南文昌的四個文昌雞養殖基地受到嚴重破壞，未來6個月內將對各分店實施限量供應文昌雞。