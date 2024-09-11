遊日本台灣注意！颱風貝碧佳生成　估14日影響沖繩　台灣有雷陣雨

颱風貝碧佳9月10日晚間生成，日本氣象廳預測9月14日起接近沖繩，更有機會增強為「強烈颱風」，影響空運海運，近日有意赴沖繩旅遊民眾須特別留意颱風動態。



台媒報道，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，貝碧佳將在周日經過琉球海域進入東海，下周一（16日）登陸浙江，預估對台灣影響有限，但周日（15日）到下周一最接近的時候，北部受到外圍環流雲系影響，有局部短暫陣雨；周四至周五處於低壓帶環境中，降雨範圍擴大。



周四至周五處於低壓帶環境中，降雨範圍擴大。（圖／記者李毓康攝）

歐宗學指出，貝碧佳往西北方向移動，各國預測路徑大致相同，將在周日經過琉球海域進入東海，下周一就會登陸浙江，移動過程中與台灣陸地有一定的距離，預估整體影響相對有限。

日本氣象廳：將增強為超強颱風

日本放送協會（NHK）報道，日本氣象廳表示，貝碧佳9月10日晚間9時在日本南方太平洋上的馬里亞納群島附近生成。

日本氣象廳預測貝碧佳將在9月14日上午增強為「強烈颱風」，屆時中心氣壓將降至965百帕、近中心最大風速增至每秒35公尺、最大瞬間風速也增強到每秒50公尺。

據目前釋出的颱風路徑潛勢預測圖，氣象廳預測貝碧佳將直撲沖繩及奄美地方，到9月14日上午時位於沖繩東方海面上，並在15日上午前穿越沖繩，預計16日上午的中心位於中國大陸東方近海。

據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。