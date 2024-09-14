父親犯侵華罪行　76歲日軍後代在吉林赤腳俯首跪地稱：我深深謝罪

撰文：許祺安
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央視報道，「九一八」事變紀念日臨近，9月12日，9名侵華日軍後代由日本飛抵吉林長春，赴侵華日軍遺址舉行謝罪儀式。12日下午3時許，日方訪問團抵達長春龍嘉國際機場。

14日，5名侵華日軍後裔來到吉林省公主嶺市站前小學。其中，76歲的黑井秋夫，其父黑井慶次郎侵華期間曾在公主嶺市駐軍，曾參與殘殺中國人的戰爭罪行。黑井秋夫在謝罪演講時脫去鞋襪，赤腳跪地謝罪，他更用中文說道，「我深深謝罪！」。

14日，5名侵華日軍後裔來到吉林省公主嶺市站前小學。
14日，5名侵華日軍後裔來到吉林省公主嶺市站前小學。
76歲的黑井秋夫，其父黑井慶次郎侵華期間曾在公主嶺市駐軍，曾參與殘殺中國人的戰爭罪行。黑井秋夫在謝罪演講時脫去鞋襪，赤腳跪地謝罪。（央視）
76歲的黑井秋夫，其父黑井慶次郎侵華期間曾在公主嶺市駐軍，曾參與殘殺中國人的戰爭罪行。黑井秋夫在謝罪演講時脫去鞋襪，赤腳跪地謝罪。（央視）

影片中可以看到，黑井秋夫一路上抱著父親的照片。他表示，想和父親一起為當年犯下的罪行謝罪。

央視報道稱，來華訪問團成員年齡在65歲至77歲之間，均為侵華日軍後代。黑井秋夫在機場接受採訪時說，「我的父親是侵華日軍，他在中國大地上犯下了很多罪行。作為家裡的長子，我想替父親贖罪，希望能夠得到大家的原諒。」

5名侵華日軍後裔來到公主嶺市，替犯下侵略罪行的父輩向中國人民謝罪。他們打出反戰白旗，表達「日本如再次挑起戰爭，我們就舉起白旗不戰」。黑井秋夫的父親侵華期間曾在公主嶺市駐軍，。

「作為戰爭加害者的兒子，我向公主嶺的所有人深深謝罪。父親的行為是作為人類無法原諒的侵略暴行」，黑井秋夫說，「作為日本人，我在此表明決心，絕不再發動戰爭，絕不再拿起槍，我希望看到一個不再有戰爭的日本。」

黑井秋夫在機場接受採訪時說，「我的父親是侵華日軍，他在中國大地上犯下了很多罪行。作為家裡的長子，我想替父親贖罪，希望能夠得到大家的原諒。」
76歲的黑井秋夫，其父黑井慶次郎侵華期間曾在公主嶺市駐軍，曾參與殘殺中國人的戰爭罪行。黑井秋夫在謝罪演講時脫去鞋襪，赤腳跪地謝罪。（央視）

據了解，此行五人均來自「PTSD日本兵家屬會·關懷市民會」(PTSD即創傷後應激障礙)，黑井秋夫曾代表該組織在日本小學、中學、高中和大學講演，呼籲「創造一個沒有戰爭的世界」。
央視報道稱，此次交流活動為期5天，在華期間，訪問團將召開座談會、主題演講，開展口述史訪談，赴吉林公主嶺侵華日軍遺址參觀並舉行謝罪儀式。訪問團成員本次攜帶了大量日軍侵華相關文獻史料，擬於訪問期間贈予中方。

長春師範大學歷史文化學院教授張曉剛表示，講演團成員以家史和親身證言的形式揭露日本侵華系列罪行，對於深刻揭露日本侵華戰爭的罪行、塑造兩國正確的歷史記憶是一種積極探索。

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