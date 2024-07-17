男子着｢太陽旗｣T恤　逛侵華日軍731罪證陳列館　網民怒罵：畜生

一名男子被發現在位於黑龍江哈爾濱的，侵華日軍第731部隊罪證陳列館內，身着「太陽旗」圖案T恤，引發輿論熱議。館方表示已經接到舉報，目前正在處理。



侵華日軍第731部隊罪證陳列館

據「鳳凰網」報道，事發於周日（14日），侵華日軍第731部隊罪證陳列館大廳內，一名男子身着「太陽旗」圖案T恤。

網傳影片顯示，該男子雙手放在褲袋內，站在陳列館大廳張望，身邊有其他遊客經過，但未做理會。

侵華日軍第七三一部隊舊址。（微博）

針對此事，館方回應稱，已經接到舉報，目前正在處理。

事件引發網民聲討：

「這種人有沒有相關的法律起訴他？」

「這種畜生還是抓起來別讓他在外面顯眼了。」

「特殊的地點做這種事，沒被打真的是萬幸。」

「也就是法治社會救了他，不然他連渣都不剩。」

「這種行為絕對有意為之，希望得到嚴肅處理！」

「網紅擺拍都沒底線了，也沒人管管？都沒人揍他？」

「這個人明目張膽的穿太陽旗衣服心思何在，還請嚴查。」

「有些人就是賤，建議拘留，這玩意給它定個間諜罪不過分。」

「是一個中國人去731陳列館之前，可能都會考慮不穿鮮艷的衣服，下意識的莊重嚴肅的參觀！」

「在這種特殊地點，做這種事情，現場沒被人圍毆，沒被人攻擊，換成美國，印度這些國家試試。」

