日本民間團體要求日方返還侵華文物　含靖國神社外兩尊中國石獅

日本「中國文物返還運動推進會」27日在東京舉行集會，要求日方返還戰爭期間從中國掠奪的文物。



據新華社報道，「中國文物返還運動推進會」聯合代表、日本「繼承和發展村山談話會」理事長藤田高景表示，很多在過去侵略其他國家、掠奪文物的發達國家現在開始逐漸歸還掠奪的文物。改正過去的錯誤，是和解的第一步，把過去掠奪的文物理所當然地留在自己國家是不正確的。

藤田指出，日本政府對歸還過去掠奪的文物表現消極，這表明其對戰爭的反省仍不夠。「希望日本能發自內心反省過去，改變當前的做法，這也是我們開始這項運動的契機。」

據「推進會」調查，日本東京大學綜合研究博物館收藏並部份展出了日本在偽滿洲國盜掘的唐代渤海國上京龍泉府文物。「推進會」要求東京大學公開以上述文物為首的、所有以不當手段獲取並收藏至今的文物，並公開其來源。

靖國神社外的兩尊中國石獅子。（網絡資源圖）

「推進會」還表示，今年將繼續推動日本政府返還日本皇宮內的中華唐鴻臚井刻石及碑亭、靖國神社門外兩尊中國石獅、山縣有朋紀念館內的中國石獅等中國文物。

當天，約50名民眾從日本各地前來參加集會。一名東京大學學生在集會後告訴記者：「我很希望了解東京大學占有中國文物的情況。在聽過今天的演講後，我認為我們需要認真了解歷史，切實歸還文物。」

「中國文物返還運動推進會」的創立宗旨是希望推動日本返還中國文物，實現日中「歷史和解」，進而推動兩國關系發展。