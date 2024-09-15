阿里雲盤現災難級Bug　能看其他用戶私密照片影片　官方：已修復

多個內媒報道，9月14日晚間，有多名內地網友在社交平台發帖稱，阿里巴巴旗下的阿里雲盤出現BUG（程式錯誤），用戶只要創建一個新的文件夾，然後在分類中選擇圖片、影片時，會加載出他人的文件。加載出的圖片與影片不僅可以縮略預覽，還可以打開。



對於本次產品事故，阿里方面回應內媒稱：阿里雲盤出現短時服務異常，阿里雲技術人員已經第一時間修復了。



阿里雲盤出現BUG，用戶只要創建一個新的文件夾，然後在分類中選擇圖片、影片時，會加載出他人的文件。（網絡圖片）

阿里雲盤出現BUG，用戶只要創建一個新的文件夾，然後在分類中選擇圖片、影片時，會加載出他人的文件。（網絡圖片）

阿里雲盤出現BUG，用戶只要創建一個新的文件夾，然後在分類中選擇圖片、影片時，會加載出他人的文件。（網絡圖片）

內媒報道指，阿里雲盤出現BUG後，文件夾可加載出大量其他用戶的照片影片，包括自拍照、風景照和旅遊照等各種類型。經測試，目前阿里雲盤的功能使用正常，故障已經被排除。

《界面新聞》報道指，阿里雲盤業務是阿里雲團隊開發的雲存儲產品，主要面向個人用戶提供雲服務。最早公測於2021年初，並在第二年推出付費會員服務。

根據公開數據，目前阿里雲盤擁有超過2億註冊用戶。在最近兩年時間裏，阿里雲盤曾被曝出過多宗技術故障。

2023年2月3日晚間，阿里雲盤發生系統故障，出現無法正常使用的情況。隨後在當晚23:50分阿里方面將故障修復，稱不影響用戶的數據和後續使用。

同年7月22日，阿里雲盤由於系統抖動的原因，出現無法訪問的情況，其中App、網頁端、PC客戶端、TV客戶端全都無法加載內容，20分鐘後阿里將該故障修復。