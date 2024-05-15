內媒：阿里巴巴一名基層員工一年受賄近億　家具舖要開店需經他手

央視新聞近日報道，杭州警方近期偵破了一宗民營企業內部腐敗案件，一位杭州某電商平台基礎崗位的運營人員在短短一年內收受商家賄賂高達9200多萬元（人民幣，下同）。

內媒《第一財經》14日報道指，涉案企業為阿里巴巴，但阿里方面暫未公開回應。



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央視報道指，該案主要疑犯王某在公司的職位其實並不高，負責的是電商平台家具類官方旗艦店入駐的審批業務。想在這家電商平台上開設官方旗艦店的家具類生產企業，需要按照流程提交申請，而王某具有第一道把關的初審權限。

王某通過拉攏親戚朋友去招募中間人或者商家，讓他們去尋找有入駐店舖需求的商家，將手中的審批權明碼標價，比如一家店舖收取15到20萬元。

經過調查，警方查明總共有400多家商家違規審批通過，涉案金額達到1.3億元。王某本人通過發展8條下線，違法所得達到9200多萬元。

除了審批通過的官方旗艦店數量遠超正常水平，警方調查發現，王某審批的很多商家的條件並不符合平台的要求。

報道又指，在收錢過程中，王某做了一些防範和規避。他自己不直接收錢，很多收錢是通過他的朋友、同學、親戚的相關的銀行卡。

同時，王某還將大量的受賄所得交給了一個朋友代持和保管。他部分的受賄資金購買了大量黃金，辦案過程中，警方搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。王某的股票帳號顯示，雖然虧損近千萬，但其帳戶裡的餘額仍有2400餘萬元。

報道還提到，隨著案件的偵破，這家電商平台也被深深觸動，他們沒有想到一個基層的運營人員，竟然能夠受賄如此之多。在警方的建議幫助下，該電商平台重新設計了審批流程，運用大數據技術進行分析判斷，以減少人為因素的干擾。

對於央視報道所提及的電商企業，內媒《第一財經》報道指，其獲悉為阿里巴巴，《第一財經》就此向阿里巴巴方面求證，阿里方面暫未公開回應。