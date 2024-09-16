避中國禁令？AMD Ryzen包裝貼紙遮住台灣產地標示

知名科技公司AMD近日被爆出在其最新產品Ryzen 5 7600X3D的包裝上，使用黑色貼紙隱藏了產品的原產地信息。這一舉動引發外界關注與討論，特別是因為標籤中原產地信息涉及「美國、德國、新加坡、中國、馬來西亞或台灣」等6個國家，而這其中的「台灣」和「中國」都被貼紙遮蓋。



科技網站《Tom's Hardware》報道，這一舉措被認為是為了避免觸犯中國的進口規定，因為中國大陸不允許在包裝上標示「台灣」字樣。

爆料者在社交平台X分享，AMD Ryzen 5 7600X3D 的包裝照片，發現AMD 在左下角貼黑色貼紙隱藏原產地等訊息。（X@MEGAsizeGPU）

報道引述爆料者「MEGAsizeGPU」在社交平台X分享的一則消息，稱AMD的這一舉動可能是為了避免激怒北京當局。北京方面一貫宣稱台灣是中國的一部分，並曾對標示台灣產地的產品實施進口限制。而AMD此前在今年一月已經從Ryzen 7000晶片上移除了「台灣製程」的標示，當時公司否認這一改變是出於政治考量，聲稱是為了統一產品標示流程。

「MEGAsizeGPU」發現，AMD 在左下角貼黑色貼紙隱藏原產地等訊息。（X@MEGAsizeGPU）

然而，這次的貼紙事件引發了新的討論。外界質疑，貼上這張隱藏「台灣」字樣的貼紙，是否真的僅僅是為了安撫中國的可能抱怨。畢竟，這款Ryzen 5 7600X3D最初主要在美國市場銷售，現已進入德國市場，並計劃於9月20日在中國上市。這一事件反映了科技產業中，在跨國市場運作時必須面對的政治敏感問題。