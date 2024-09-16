中國海警深入北極　與俄羅斯首次聯合巡航北太平洋

中國海警局近日宣布，由梅山艦和秀山艦組成的編隊已正式起航，前往俄羅斯參與中俄海警2024年聯合演習和聯合巡航任務。在此期間，中俄海警將針對海上安全威脅和海上搜救等課題進行聯合演習。演習結束後，雙方將在北太平洋開展聯合巡邏行動。專業人士表示，此次行動對於中國海警深入遠海具有戰略意義，是一次重要的突破。



據央視旗下自媒體《玉淵譚天》報道，在此次任務前5天，中國海警已完成2024年北太平洋公海漁業執法巡航任務。然而，這次與俄羅斯的聯合巡航卻是首次，對於中國海警執法範圍和能力來說具有新的突破。

2023年4月19日，山東煙台，巡邏中的中國海警6106艦。（視覺中國）

《玉淵譚天》發表文章分析，這次中俄聯合巡航的基礎是聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》，旨在保護海洋生物資源，達到可持續發展的目標。此前，中國和美國曾在該框架下進行過聯合巡航，最近一次要追溯到2016年。而這次中俄在該框架下的巡航，讓中國海警在執法能力上取得了新的突破。

文章指出，中國海警於2020年6月獲得了北太平洋公海漁船登臨檢查權，此次與俄方的聯合巡航，將使中國海警能夠聯合俄方對相關漁船進行登臨檢查。在硬體能力方面，參與此次遠航任務的梅山艦和秀山艦具有較快航速，並配備有76mm艦炮，可有效應對非法捕撈、走私、海盜等突發情況。

圖為2023年10月4日，一艘中國海警船在南海爭議海域攔截菲律賓船隻。（Reuters）

此外，此次聯合巡航還意味著中國海警的執法範圍實現了新的突破。在巡航之前，中俄海警將先完成聯合演習，這也為雙方在北太平洋海域的合作建立了協同機制。專家陳相秒表示，俄羅斯在北太平洋地區擁有多個具備補給能力的基地，此次聯合巡航將有助於中國海警探索在補給、臨時停靠方面的合作方式，進一步延長執法周期，擴大執法範圍。

文章強調，增強海上執法能力對中國來說意義重大。中國目前約95%的外貿貨物運輸量依賴海運，而中國的國際海運量已佔全球海運量的近三分之一。中國作為大國，無論是從自身發展還是承擔大國責任的角度，都需要進一步加強海洋執法能力，實現全球海上安全的目標。