海莉子Hayley本職為教師　經驗豐富體能出色｜大嶼山交通意外

昨日（15日），一名內地網紅在大嶼山羗山道，遭一輛旅遊巴撞倒，當場被證實死亡。內媒《南方都市報》報道，與死者合作過的單車品牌負責人稱，事主「海莉」是茂名人，本職是教師，但經常參加各種騎行活動，很受大家喜歡。她的騎友也表示，「海莉」算是經驗很豐富的騎手。



事主的抖音賬戶頭像相片。（網頁截圖）

事主最新一條抖音影片。（影片截圖）

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據此前報道，大嶼山昨日（15日）車禍遇難者為抖音網紅「海莉子Hayley」，她曾分享自己是廣東茂名人。在「海莉子Hayley」分享的影片中，她曾多次騎著與遺留在案發現場的同品牌同型號自行車。

《南方都市報》報道，曾與其合作過的單車品牌Liv的相關負責人介紹， 「海莉」是他們品牌已經簽約了兩年的KOL，他們每年會邀請她來參加1-2次大型品牌活動。「海莉」平時自己也經常參加各種騎行活動，很受大家喜歡。

死者倒臥旅遊巴右後輪旁邊，人員用白布遮蓋遺體。（王譯揚攝）

死者為單車網紅，亦為女性公路單車品牌代言。（抖音截圖）

「驚聞噩耗，大家都很難受。『海莉』是茂名人，曾在深圳、佛山工作過，所以她在廣東車友圈人氣很旺。而且她的本職工作是教育機構的老師，騎行只是她的愛好。」Liv品牌的工作人員還表示。

曾與「海莉」一起騎行過的騎友也表示，「海莉」的體能在女性騎友中很出色，她本人不僅參加在廣東省內的騎行，也會參與全國各地的活動，算是經驗很豐富的騎手。