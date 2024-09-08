有片｜江西私家車凌晨未減速撞飛2騎手致死 疑酒駕兼嚴重超速
撰文：盛昀
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內媒《縱覽新聞》報道，近日，一段記錄慘烈車禍的閉路電視片段引發關注：一輛私家車變道後，疑似未減速直接撞飛前方兩名騎手。9月8日，據有關部門回應，事發地位於江西省吉安市，兩名騎手已不幸去世，肇事司機已被羈押。
網傳閉路電視片段顯示，事發時間為9月3日凌晨3時許，一處大橋上，兩名騎手正在騎行，後方一輛私家車在彎道處轉彎後變道疑似未減速，直接將這兩名騎手撞飛。有江西網民在評論中指出，事發江西吉安某大橋，且該名司機涉及酒駕。
9月8日上午，江西吉安市權威部門表示，事故中兩名傷者不幸死亡，肇事司機已經被羈押。對於司機是否酒後駕駛等情況，上述權威部門則未答覆，目前事故原因尚在調查。
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