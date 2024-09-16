轟-20試飛或改變印太軍事格局 作戰半徑直達澳洲 AUKUS備受壓力
撰文：許祺安
出版：更新：
解放軍方近期可能已經展開其最新隱形轟炸機轟-20的試飛，這一消息引起了國際軍事界的廣泛關注。《騰訊網》國際專欄作者「又看風雲起」表示，解放軍空軍副司令王偉早在今年3月就透露「轟-20快了」，引發輿論討論。隨著轟-20正式服役的日期臨近，美國、澳洲及印度等與中國存在利益衝突的國家將感受到「前所未有」的軍事壓力。
「又看風雲起」發文指出，目前中國空軍的轟-6轟炸機作戰半徑僅約3000公里，難以威脅到澳洲。然而，轟-20的作戰半徑預計可達4000至5000公里，若搭配空中加油機的支援，甚至可以直接抵達澳洲的人口稠密區，對澳洲國防形成威脅。除此之外，關島、夏威夷等美國在太平洋上的軍事基地也將進入轟-20的攻擊範圍，美國對印太地區的控制力可能因此受到削弱。
值得注意的是，「又看風雲起」認為，轟-20的隱身能力即使面對美國強大的防空導彈系統，也可能成功對美國的軍事目標進行精確打擊。澳、英、美三方安全伙伴關係（AUKUS）對此也將感受到潛在威脅。美國可能會加強偵查與預警能力，並通過部署更多防空系統，加強與日本、南韓的軍事同盟來應對轟-20的威脅。
在印度方面，轟-20的問世也將使中國與印度之間的軍事技術差距進一步拉大。印度全境皆在轟-20的攻擊範圍內，因此未來可能需要加強與其他國家的軍事合作，以抗衡中國的軍事威懾。
然而，部分網民對轟-20的實際戰力提出質疑，認為它的設計理念與美國20世紀轟炸機的設計思路相同，在現代戰場上的效果仍有待觀察。有網友甚至調侃，美國、澳洲與印度可能對此「不屑一顧」，認為轟-20目前只是「紙上談兵」。