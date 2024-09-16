轟-20試飛或改變印太軍事格局　作戰半徑直達澳洲　AUKUS備受壓力

解放軍方近期可能已經展開其最新隱形轟炸機轟-20的試飛，這一消息引起了國際軍事界的廣泛關注。《騰訊網》國際專欄作者「又看風雲起」表示，解放軍空軍副司令王偉早在今年3月就透露「轟-20快了」，引發輿論討論。隨著轟-20正式服役的日期臨近，美國、澳洲及印度等與中國存在利益衝突的國家將感受到「前所未有」的軍事壓力。



「又看風雲起」發文指出，目前中國空軍的轟-6轟炸機作戰半徑僅約3000公里，難以威脅到澳洲。然而，轟-20的作戰半徑預計可達4000至5000公里，若搭配空中加油機的支援，甚至可以直接抵達澳洲的人口稠密區，對澳洲國防形成威脅。除此之外，關島、夏威夷等美國在太平洋上的軍事基地也將進入轟-20的攻擊範圍，美國對印太地區的控制力可能因此受到削弱。

近期有消息稱，中國產的轟 -20 隱形轟炸機已經進入試飛階段，離正式服役又更近一步。（又看風雲起）

值得注意的是，「又看風雲起」認為，轟-20的隱身能力即使面對美國強大的防空導彈系統，也可能成功對美國的軍事目標進行精確打擊。澳、英、美三方安全伙伴關係（AUKUS）對此也將感受到潛在威脅。美國可能會加強偵查與預警能力，並通過部署更多防空系統，加強與日本、南韓的軍事同盟來應對轟-20的威脅。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

在印度方面，轟-20的問世也將使中國與印度之間的軍事技術差距進一步拉大。印度全境皆在轟-20的攻擊範圍內，因此未來可能需要加強與其他國家的軍事合作，以抗衡中國的軍事威懾。

有軍事分析認為，轟 -20 在正式服役後，美國、澳洲與印度將可能感受到中國帶來的威脅。（又看風雲起）

然而，部分網民對轟-20的實際戰力提出質疑，認為它的設計理念與美國20世紀轟炸機的設計思路相同，在現代戰場上的效果仍有待觀察。有網友甚至調侃，美國、澳洲與印度可能對此「不屑一顧」，認為轟-20目前只是「紙上談兵」。