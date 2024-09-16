貝碧嘉｜江蘇2途人遭墜地高壓線電擊　男子疑關窗被颱風吹落樓亡

內媒《新黃河》報道，有網民指，16日上午江蘇崑山市有一男子疑因被風吹走墮樓身亡，當地居委會職員稱，派出所還在調查具體原因。不過晚21點，崑山市融媒體中心稱此為謠言。



《瀟湘晨報》報道，崑山市一路段高壓電線墜落，有兩人不幸被電，於16日14時許被送到醫院。《央視新聞》16日晚間報道，兩名居民（非快遞員）觸電倒地，傷者第一時間被送醫救治，經全力搶救無效後死亡。



江蘇昆山男疑關窗被風吹走墮樓亡。（影片截圖）

兩名路人遭墜落高壓線電擊後送院。（影片截圖）

江蘇男疑關窗被風吹走墮樓亡

網傳影片同圖片顯示，屋苑高樓下道路旁停著一排私家車，其中一輛銀色私家車前蓋上面趴著一人，該私家車的前防桿已明顯裂開。一些民警及穿防護服的工作人員正在調查勘驗，周圍則拉著警戒線。

江蘇昆山男疑關窗被風吹走墮樓亡。（影片截圖）

江蘇昆山男疑關窗被風吹走墮樓亡。（新黃河）

不少網友均表示事發崑山棕櫚灣小區，但對該男子墮樓原因說法不一。有網友稱：「我就住在樓對面。我過去看了一眼，就是這個地方，周圍拉著警戒線，還有一個女的往這邊跑，然後尖叫地哭，應該是家屬。這件事在早上九點到十點之間。現在車子什麼的都已經被拉走了。」

同日，當地居委會職員表示，關於此事，花橋派出所還在調查具體原因。晚21時，崑山市融媒體中心稱事件為謠言，但未道詳情。

昆山市（微博截圖）

2快遞員遭墜落高壓電擊

內媒《瀟湘晨報》16日報道，有網友發佈影片並稱，「颱風來襲，高壓電線墜落，崑山蕭林路跟白塔路兩名快遞員不幸被電」。影片中顯示，有消防、救護車在現場處理。另有影片顯示，該路上有墜落的樹枝等雜物。

兩名路人遭墜落高壓線電擊後送院。（影片截圖）

兩名路人遭墜落高壓線電擊後送院。（影片截圖）

另有一名家住事發地點附近的居民稱：「小區微信群里有人說的，在馬路上面發生的，說是被電擊了，救護車、警車到場的時候，人已經不太好了。」

當地社區職員稱，該事情已有相關部門處理。16日16時30分，崑山市第一人民醫院表示，該事件中有2人於14時許被送往醫院，目前仍在搶救中。

《央視新聞》17日凌晨報道，兩名居民（非快遞員）觸電倒地，傷者第一時間被送醫救治，經全力搶救無效後死亡。