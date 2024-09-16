颱風貝碧嘉登陸上海　央視記者12級狂風暴雨中直播：睜不開眼睛！

今年第13號台風「貝碧嘉」於今天7時30分登陸上海浦東臨港新城沿海，登陸時，近中心最大風力達14級（42米/秒）。



作為1949年以來登陸上海的最強颱風，「貝碧嘉」造成上海多處居民區電力中斷，樹木倒塌、連根拔起。在正經歷12級颱風的滴水湖，風雨交加白茫茫一片，央視記者在直播時，被雨水吹打完全睜不開眼睛。



台風「貝碧嘉」在上海浦東臨港新城登陸後，上海臨港道路兩旁的樹木被強風連根拔起，路邊的標志牌被吹折斷，現場一片狼藉。在延安高架路虹許路入口，現場工作人員冒著颱風趕往處理攔路倒下的樹木。

有網民發布圖片稱，浦東地區的強風將樓上的大塊玻璃垂落，停在居民樓下的車輛慘被砸中，天窗被砸出大洞。還有網民發圖，顯示車輛車頂被大樹斷枝砸扁。甚至有居民樓上的太陽能裝置被直接吹落，網民直呼「下太陽能了」。

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在上海滴水湖附近直播的央視記者冒著白茫茫的風雨記錄現場情況，強風導致建築工地工棚外牆被撕開，鋼板護欄被掀翻，有紅綠燈燈桿倒地。

記者表示「我現在完全睜不開眼睛，此時此刻的滴水湖正在經歷12級以上的強風，同時雨勢非常猛烈」，並提醒，台風「貝碧嘉」會穿越整個上海主城區，風眼區會出現短暫的風平浪靜，但市民千萬不要外出，一定要安全躲避。

今天9時，台風「貝碧嘉」減弱為台風級，其中心風眼區位於上海奉賢區，不過經過後還有風雨。今天白天上海在台風本體影響下，陰有陣雨或雷雨，累積雨量可達暴雨，局部地區大暴雨，今天傍晚到上半夜風雨逐漸減弱，轉為陰到多雲有時有陣雨天氣。

明日中秋節，台風對上海的影響基本結束，天氣恢覆平靜，將是多雲為主的天氣，殘留的雲系偶爾帶來一些短時陣雨。夜間雲系略多，但市民還是能見到明月「露臉」。中秋節後，上海主要處在副熱帶高壓邊緣，總體以多雲天氣為主，有些短時陣雨。海上熱帶系統活動，也會增加風雨可能。

今年第14號台風「普拉桑」偷偷生成，還準備走「貝碧嘉」的老路。

在「貝碧嘉」登陸上海時，昨晚在「貝碧嘉」出生地附近，今年第14號台風「普拉桑」偷偷生成，還準備走「貝碧嘉」的老路。現有數據分析顯示，未來「普拉桑」將再度趨向中國華東沿海。