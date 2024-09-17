「大白鯨」首探西藏北部無人區　飛至海拔6300米獲豐富觀測數據

形似「大白鯨」的極目一號Ⅰ型浮空艇，近日在西藏雙湖多次完成科學觀測，亦是首次探訪藏北無人區。



極目一號Ⅰ型浮空艇飛行在西藏雙湖的上空進行科學觀測。（新華社）

上周六（9月14日），極目一號Ⅰ型浮空艇完成22天內完成的第8次科學觀測，是第二次青藏科考極目一號系列浮空艇首探藏北無人區，也是歷次觀測任務中搭載科學探測儀器最多的一次。

極目一號Ⅰ型浮空艇是中國自主研發的原位高空科學觀測平台，地面起飛高度為4920米，8次飛行升空高度均達到海拔6300米，搭載的各型科學探測儀器取得了豐富觀測數據。

第二次青藏科考「守護水塔——『一原兩湖三江』重大標誌性科考活動」8月啟動以來，聚焦普若崗日冰原（一原）、色林錯—納木錯（兩湖）和長江源—怒江源—雅江源（三江）等關鍵區域，通過多任務、多學科、多手段開展亞洲水塔變化與影響、生態系統與碳循環、高山環境與健康等地球系統科學綜合考察研究。

極目一號Ⅰ型浮空艇飛行在西藏雙湖的高原湖泊和雪山冰川之上進行科學觀測。（新華社）

以中國科學院為代表的科考小組，利用極目一號Ⅰ型浮空艇等觀測平台，在雙湖縣城以南實施普若崗日冰原區地表至海拔6300米高空大氣水汽同位素、黑碳、二氧化碳/甲烷、臭氧、氮氧化物等多指標高空和地面同期時空變化觀測，揭示季風期大氣水汽傳輸垂直變化過程和流域水汽傳輸的地-氣-冰川作用過程。

中國科學院空天信息創新研究院正高級工程師何澤青說，「因為本次科考飛行地點位於我國海拔最高縣級行政區——西藏雙湖縣，平均海拔超過5000米。為適應在超高海拔地區飛行，浮空艇在極目一號Ⅰ型基礎上進行了高原型環境適應、精準環境探測等針對性優化。」