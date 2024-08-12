90後女徒步西藏無人區　失聯22天後確認遇難　家屬帶遺體回家安葬

上海90後女子Rocky，7月19日獨自徒步西藏希夏邦馬無人區後失聯。

8月12日，其朋友透露，已獲家屬告知Rocky確認遇難，其遺體於8月11日尋回，正打算將她帶回家安葬，「（大家）都很傷心」。



《九派新聞》報道，Rocky的遺體在希夏邦瑪峰（Shishapangma mountain）的冰塔林裏被發現。公開資料顯示，希夏邦馬峰位於西藏自治區聶拉木縣境內，東距珠穆朗瑪峰120公里，希夏邦馬峰海拔8012米，是世界上14座8000米以上的高峰之一。

上海90後女子Rocky，7月19日獨自徒步西藏希夏邦馬無人區後失聯，及至8月11日確認遇難。（小紅書＠花花的旅行日記）

據此前報道，Rocky原定與另外兩名同伴相約徒步希夏邦馬北坡冰塔林線，但因同伴臨時有事，Rocky遂在7月19日攜帶綠色帳篷、紅背包、一個氣罐和7天的食物獨自進山，並計劃了56公里的徒步路線，預計3至5天即可完成。

Rocky徒步西藏希夏邦馬無人區時攜帶的綠色帳篷。（小紅書＠花花的旅行日記）

懷疑是Rocky失聯前的紮營場景。（小紅書＠花花的旅行日記）

家屬曾委托戶外圈人士發出重金30萬元（人民幣，下同）求助的消息，並聘請搜救隊，從進山口方向一路尋人，同時又請另一支搜救隊從出山口反向尋人。報警後，當地警方曾出動300多人進山搜救。

知情人士介紹，Rocky有豐富的戶外經驗，曾穿越過「鰲太線」，即秦嶺主峰鰲山與太白山拔仙台之間的主脈線路，屬中國五大最艱難的徒步線路之一。西藏希夏邦馬海拔高，也有野獸，一般人會結伴走該路線。

Rocky原本計劃的路線。（澎湃新聞）