維權人士歐彪峰刑滿出獄　曾公開聲援黎智英等

湖南知名維權人士、時政評論人歐彪峰曾公開聲援公民運動推動者許志永、人權律師常瑋平，以及壹傳媒創辦人黎智英等，後來獲刑3年6個月。周一（16日），他刑滿出獄。



報道指，歐彪峰的家人日前已經從株洲趕往寧鄉的家中居住，等著歐彪峰出獄回家。周一下午，微信上已有自媒體發出歐彪峰返家、拿著花束並與孩子們擁抱的照片，海外組織「中國人權」也發布了相關消息。

歐彪峰與家人團聚。（X平台）

歐彪峰刑滿出獄。（X平台）

1980年出生的歐彪峰是時政評論人，也是人權活動人士，曾在2020年因公開聲援許志永和常瑋平而被當地警方傳喚，並因聲援香港反修例運動，以及在黎智英被捕後公開表態對黎和《蘋果日報》的支持而遭湖南警方多次警告。

2020年12月3日，他協助曾於2018年在上海街頭向習近平肖像潑墨，因而被當局關進精神病醫院的「潑墨女孩」董瑤瓊，在社交平台Twitter（後稱X）上發求救呼籲。隔天，他被以尋釁滋事罪行政拘留15天；同年12月25日被株洲市蘆淞區警方以涉嫌顛覆國家政權罪轉為指定居所監視居住；2021年7月22日再被株洲市蘆淞區檢察院以同罪名予以批准逮捕。

2022年12月30日，案件在湖南省株洲市監管中心內宣判，歐彪峰獲刑3年6個月，剝奪政治權利3年。之後，他在湖南赤山監獄服刑。