「滿洲農業移民入植圖」哈爾濱展出　屬侵華日軍新罪證

今日是九一八事變爆發93周年，黑龍江省哈爾濱市的東北烈士紀念館首次展出1939年「滿洲農業移民入植圖」，其為國家一級文物，是日本向中國東北進行移民、搶佔耕地、侵害百姓的實物資料，被指是日本企圖長期佔領中國東北的歷史鐵證。



滿洲農業移民入植圖。（央視新聞）

據新華社報道，「滿洲農業移民入植圖」於日本昭和14年（1939年）由日本拓務省出版、日本杉田屋印刷所印刷，用100克凸版紙，呈紅、黑、淺藍三色，縱76厘米，橫54厘米，保存完好。1996年4月，在哈爾濱舉行的近現代文物徵集活動中，其由民間人士捐贈，為東北烈士紀念館收藏。

日本移民團。（央視新聞）

綏棱日本移民。（央視新聞）

日本移民「彌榮村」。（央視新聞）

佳木斯日本移民。（央視新聞）

東北烈士紀念館館長劉強敏介紹，日本政府將向中國東北移民列為「七大國策」之一，所謂「開拓團」是對其侵略本質的欲蓋彌彰，其成員多為日軍退役人員，具有鮮明的「戰時為兵，閒時為農」屬性。「滿洲農業移民入植圖」所標出的位置和數據，正是侵華日軍「二十年百萬戶移民計劃」中的一部分，從中，日本帝國主義侵佔東北後，有計劃、有組織地向中國東北移民的詳盡情況清晰可見。

報道引述專家指出，日本侵略者在中國東北的移民史就是中國人民沉痛的血淚史，中華兒女進行了長達十四年的奮勇抗戰。隨著1945年日本戰敗投降，其控制東北、分裂中國的野心最終破滅。此次展出旨在呼籲社會各界緬懷先烈，銘記歷史，珍愛和平，警鐘長鳴。