原731部隊成員於《人民日報》刊文揭日軍罪行　將赴哈爾濱懺悔

官媒《人民日報》今日（12日）在報紙第16版刊登一篇名為《歷史事實不容掩蓋》的文章，作者「清水英男」為原731部隊的成員，他在文章中寫了其在731部隊服役的經歷，揭露了日軍細菌戰和人體實驗的真面目。

另外，「清水英男」將於今日至15日到訪哈爾濱，到731部隊舊址進行懺悔和道歉。



94歲的清水英男，曾在1945年3月加入731部隊少年兵。（視覺中國）

作者在文章中寫道，1945年3月，他來到哈爾並郊外的侵華日軍731部隊時僅14歲，在該部隊中成為一名「少年兵」。8月，日本戰敗投降後，他隨隊返回日本。之後，才得知731部隊進行細菌戰和人體實驗的真面目，他為曾經是其中一員深感懊悔。回到日本後，他們被要求隱瞞在731服役的經歷，不得擔任政府公職，也不得與部隊聯繫。

直至10年後，在一次反戰主題的展覽上，作者開始對戰爭有了新的思考。他決定不再沉默，通過公開演講、接受採訪等方式，講述自己的親身經歷和所見所聞，揭露731部隊在中國犯下的累累罪行，讓那段黑暗的歷史被更多人所知。

作者回憶，在731部隊「少年隊」時，他的上級軍官說，如果想成為一名「外科醫生」，至少要解剖三具屍體。在731部隊的標本陳列室里，不乏嬰幼兒標本。現在每當看到自己的孫輩，就會想起當年在標本陳列室里見到的嬰幼兒標本。每每想起，都感到萬分痛苦和內疚。1945年8月日本投降前夕，為掩蓋罪證，731部隊在逃離中國前炸毀了監獄等設施，屠殺了被關押的囚犯並焚屍滅跡，而他參與了搬運炸彈和撿拾焚燒後的屍骨。

多年前，作者決定將自己保存的唯一一張731部隊的照片和有關證言公開展覽。卻遭到飯田市教育委員會通知，不得展出731的相關證言和照片；「南京大屠殺」也必須換成「南京事件」。飯田市教育委員會認為731部隊的展板「過於殘忍」而直至今日都未能展出。

作者在文章中指出，日本政府否認731部隊進行細菌戰的事實，本屆政府不僅沒有認真反省，也沒有承擔起戰爭加害者的歷史責任。侵華日軍在中國犯下的罪行慘無人道、罄竹難書，理應向受害者衷心道歉。作者堅決反對日本政府不斷架空和平憲法、增加軍費、擴充軍備。「我們不需要戰爭，日本不能再走戰爭老路。」

作者表示，自己決心在有生之年回到侵華日軍第七三一部隊舊址，向受到傷害的中國人民表達最深切的歉意。

據央視新聞上個月報道，94歲的清水英男將於8月12日至8月15日前往哈爾濱，到731部隊舊址進行懺悔和道歉。他在記者會上表示，當年親眼目睹731部隊的的種種暴行，一直感到自己罪惡深重，非常迫切地想到中國，向戰爭受害者道歉。