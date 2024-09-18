918事變93周年｜瀋陽敲警示鐘拉警報紀念　國安部發文揭抗戰起點

9月18日上午，「勿忘九一八」撞鐘鳴警儀式在遼寧省沈陽市九一八歷史博物館殘歷碑廣場舉行。9點18分，沈陽全城拉響防空警報，鳴響3分鐘。



國家安全部官方微信公眾號亦發表「誰提前預警了九一八事變？」的長文，回顧93年前的「九一八」歷史。



9月18日，瀋陽拉向警報紀念「九一八事變」93周年。（視覺中國）

93年前的今天，日本發動九一八事變，侵占中國東北三省（黑龍江、遼寧、吉林），抗日戰爭大幕拉開。早在事變前，中共隱蔽戰線即部署情報力量嚴密監視日軍行動，提前預警了九一八事變。中國共產黨根據情報，準確掌握日軍侵略動向，率先舉起了歷時14年的武裝抗日的大旗。

紅色特工開闢對日戰場

日本對華侵略蓄謀已久。日俄戰爭後，日本將中國東北南部地區強行劃為自己的勢力範圍，對東北進行全面的政治、軍事控制和經濟掠奪。面對日本的侵略，北洋政府和國民政府束手無策，放任日本步步緊逼。對此，中共中央指示隱蔽戰線派出重要力量奔赴東北，加強當地的情報工作建設和對日地下鬥爭。

東北陸軍講武堂舊址

1928年底，黨中央情報保衛部門——中央特科從上海派遣蔡伯祥（邵扶民）前往沈陽，開拓東北對日情報保衛工作。1929年蔡伯祥到達東北後，領導趙唯剛等人，憑借在沈陽上層的廣泛社會關系，建立起一批重要的情報力量，重點針對日本軍隊和特務機關的侵略活動開展情報蒐集。1930年，蔡伯祥發揮自身擅長醫術的特點，創辦了秘密工作掩護據點——首善醫院，他以醫生的身份廣泛結交東北軍政上層人物，了解掌握了許多新情況。

智用「中統」開展日軍調查

東北陸軍講武堂舊址。

1930年，國民黨各派系軍閥為爭權奪勢爆發混戰，東北軍待價而沽、伺機而動，讓蔣介石「很不放心」。蔣責令國民黨黨務調查科（中統前身）負責人徐恩曾對東北軍開展秘密調查，徐恩曾派遣錢壯飛和胡底（兩人實為中央特科情報員）承擔這項工作。中共中央得知此事後，決定利用這一機會，派中央特科情報科科長陳賡與錢壯飛和胡底一同前往東北，名義上為國民黨黨務調查科打探東北軍情況，實則對日軍侵華陰謀展開全面調查。

時任中央特科情報科科長陳賡

在當時的沈陽，日本建立了龐大的軍隊、警察、憲兵和特務系統，暗探密布。特別是火車站一帶，毗鄰日本人居住區，戒備更加森嚴，對外來人口跟蹤和盤查極細。陳賡在當地地下黨的協助掩護下，開展對東北地區日本軍部的調查。他們以國民黨特務機關證件為掩護，不僅獲取了大量有關東北、華北的重要機密情報，而且詳細掌握了東北地區日軍動態，圓滿完成了黨中央的任務。

中央特科情報科科長陳賡

發出警報「日本人要動手」

1931年九一八事變前夕，中共地下黨在沈陽南滿鐵路車站偵察發現，日本人大肆擴建倉庫，在車站周邊搭建了很多臨時軍用帳篷，挖掘大量掩體，用木板代替鐵絲網遮掩訓練場所，並聽到內部有日軍進行大規模操練的動靜。為進一步核實日軍動態，他們前往吉林四平等地開展偵察，發現了類似現象，鐵路和給水塔旁的日軍哨兵不斷激增。敵內獲取的情報同樣顯示日本正在謀劃大的軍事行動。

地下黨立即向上級報告:「日本人要動手！」這一情報提前一個月預警了九一八事變，獲知情況的中共中央及時做好了相關政策準備和戰鬥準備。中共地下黨同時通過各種渠道，將該情況報知當時遼寧省政府主席臧士毅。然而，蔣介石忙於內部軍閥混戰和「圍剿」紅軍，對日本採取妥協政策，要求東北當局「不予抵抗」，眼睜睜坐視日本陰謀得逞。

九一八事變爆發後，中國共產黨第一時間號召並領導愛國軍民，同日本侵略者展開堅決鬥爭，一方面在東北建立抗日武裝力量，開展局部抗戰；一方面在淪陷區廣泛建立地下黨組織，在隱蔽戰場與日本鬥爭，成為了東北抗日的中堅力量。