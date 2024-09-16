WTT福岡賽九一八開票遭抵制 世界乒聯被指｢挑戰中國底線｣後致歉
撰文：許祺安
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WTT世界乒聯早前宣布，將於9月18日開售日本福岡總決賽門票，因開票時間與「九一八事變」同月同日遭到內地網民抵制。15日下午，WTT世界乒聯發佈致歉聲明並修改開票日期，稱國際競賽部門及外籍負責人不了解該日期的背景。
據悉，日本福岡將舉辦今年的WTT男子及女子總決賽。比賽將於11月20日至24日在北九州市立綜合體育館舉辦。
9月15日早間，WTT宣布福岡總決賽的開票日期為9月18日。因日本於1931年9月18日在中國東北發動侵略戰爭，加之此次比賽又在日本舉辦，故而引發網民不滿：「九一八事變不知道嗎，那一天禁娛，這一天買票是什麼意思呢」「一次次挑戰中國球迷的底線，不尊重中國就是觸碰中國球迷的底線！！」「wtt是不想掙錢還是內里反華？」。
WTT世界乒聯在官方微博發佈致歉，文中指，由於國際競賽部門及外籍負責人不了解該日期的背景，引起了中國球迷的嚴正關注和抗議，WTT對此深表歉意。WTT對任何損害中國人民感情的行為持零容忍態度，目前已暫停福岡總決賽的門票銷售，新的開票日期待內部整改之後另行發佈。
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