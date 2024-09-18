遼寧艦編隊現身台灣東北外海　分析：或與美軍P-8A巡邏機勤務有關

台灣軍方消息，解放軍海軍遼寧號航母編隊於今（18）日1時30分左右穿越台灣東北外海，並繼續向日本與那國島東南方向航行。在其通過期間，台軍全程監控周邊海空域，派出任務機、艦艇和岸置導彈系統，進行嚴密警戒和監控。台灣軍事學者張競分析指出，這次遼寧艦的動向可能與美軍P-8A反潛巡邏機17日穿越台灣海峽有關。



台媒《聯合報》報道，17日深夜傳出屏東空軍基地軍機緊急起飛，航空迷紛紛猜測這是為了追蹤解放軍艦出海。與此同時，美軍一架P-8A反潛巡邏機於17日由南向北穿越台灣海峽，引發解放軍東部戰區的強烈抗議。

遼寧艦甲板上停放了24架殲-15。（網易號＠第一軍情）

台灣軍事學者張競在其臉書貼文中指出，這架P-8A巡邏機是由嘉手納基地起飛，原本在南海進行常態偵巡，但突然轉向穿越台灣海峽，其動態顯示任務區發生了變更，目標應位於東海，並接近台灣海峽北部出口海域。

P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）（圖片來源：波音網站）

張競分析，美軍空中偵巡力量的調動，極有可能是為了前往東海的指定水域，接替監控水面目標的任務機，並等待由嘉手納基地派遣其他具備水面或水下監偵能力的空中巡邏機接替任務。他進一步推測，很可能是中國海軍某種編隊即將穿越台灣海峽，或者穿越台灣東部宜蘭與琉球與那國島之間海域。特別是從美軍巡邏機改變既有偵巡任務的動向來看，這次行動極有可能針對解放軍航空母艦編隊，尤其是遼寧艦航空母艦編隊，否則美軍不會以如此緊迫的動作，並以比平日更快的飛行速度穿越台灣海峽。