東部戰區釋偵監外艦穿越台海全程實錄　美加等國軍艦入鏡

解放軍東部戰區於9月17日公開最新對台宣傳片《守護 美》。這支長約2分半鐘的影片，前半段以兩岸風景名勝的對照，拉近兩岸文化與習俗的距離，而後半段則轉為以「抵禦外侮」為核心，展現解放軍保衛國家主權的決心。令人注目的是，宣傳片首次公開了東部戰區機艦跟隨偵監外國軍艦穿行台海的畫面，其中包括美國和加拿大的艦艇。



解放軍罕見公布美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（東部戰區微博）

內媒《環球網》報道，此次宣傳片首次採用中英雙語字幕，影片節奏分明，在2分29秒的長度中，選擇了兩種配樂和畫風，呈現兩種截然不同的態度。影片前半段展示了西湖與日月潭、武夷山與阿里山，以及滷肉飯、謁黃陵、拜媽祖等景色與風俗習慣。同時，還特別選擇了新疆、西藏等地的風光，呼應國台辦的言論，即「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」。

影片後半段講述了從鄭成功到抗戰時期以及現代解放軍的事蹟，並罕見播出美國、加拿大等國軍艦穿行台海時，解放軍東部戰區機艦對其跟隨偵監的畫面。影片中最明顯的是美國海軍的「勃克級」飛彈驅逐艦鐘雲號（舷號93），透過畫面展示外國軍艦在台灣海峽行駛時，解放軍東部戰區如何進行跟蹤警戒。

解放軍罕見公布美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（東部戰區微博）

值得一提的是，德國海軍護衛艦及補給艦於本月13日穿行台灣海峽，東部戰區曾對此表示組織海空兵力全程跟監警戒，並強調「德方行為增加安全風險、傳遞錯誤信號」。東部戰區部隊保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。