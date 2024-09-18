日軍731部隊再添新罪證　文獻記載細菌戰部隊「技師」資料

今日是九一八事變爆發93周年，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與日本學者松野誠聯合發布了一份最新發現的史料文獻《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》，為七三一部隊再添新罪證。



《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》發現於日本國立公文書館。（央視新聞）

《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》由日本陸軍復員課在1945年編製完成，共267頁。（央視新聞）

據央視報道，《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》於日本國立公文書館被發現，其共267頁，由日本陸軍復員課在1945年編製完成，詳細記載了從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的「技師」基本資料，總計100人。其中，包括731部隊57名，100部隊16人，1644部隊11名，9420部隊9名，1855部隊7名，明確記載了上任時間、晉升履歷、出身大學、成績等。

其中，「技師」是指從事專門技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，被編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。

其詳細記載了從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的「技師」基本資料。（央視新聞）

新公布的檔案是深化日本細菌部隊體系研究的重要證據。（央視新聞）

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成介紹，此前公布的731部隊留守名簿記載了50名技師，新檔案再發現7名731部隊技師。比較研究兩份資料可更加清晰地呈現731部隊的總體形制與人員構成。在日本細菌戰6大細菌部隊中，只有南京1644部隊和廣州8604部隊的留守名簿尚未被發現，而此次公布的檔案記載了1644部隊技師的情況，有利於增進對其人員構成的認知。

金士成又指，新公布的檔案是深化日本細菌部隊體系研究的重要證據，對於全面揭示日本細菌戰罪行具有重要意義，也是中日聯合揭露日本細菌戰罪行的一次嘗試。未來將團結更多和平力量，共同揭露日本細菌戰暴行，銘記歷史，捍衛和平。