曾睹從中鋸開人頭及孕婦胎兒標本　原731部隊成員哈爾濱鞠躬謝罪

本周二（13日），原侵華日軍第七三一部隊原隊員、94歲的清水英男一行，來到位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀。參觀過程中，清水英男不斷指認陳列館展陳的罪證，並指「正視歷史，祈願和平，是最該汲取的教訓。」



原731少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪。（央視新聞）

原731少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪。（央視新聞）

1945年3月，14歲的清水英男作為少年兵被徵入伍，並被派到位於哈爾濱的侵華日軍第731部隊總部，在此期間，他目睹日軍731部隊種種慘絕人寰、令人髮指的暴行，一直感到自己罪惡深重。幾年前，他通過演講等方式向世人揭露當年侵華日軍的暴行。

《新華社》報道，8月13日上午，清水英男來到位於哈爾濱的731部隊衛兵所舊址、本部大樓部隊長辦公室、標本陳列室，以及凍傷實驗室、細菌實驗室、小動物地下飼養室舊址等，逐一指認侵華日軍的戰爭罪行。

清水英男在侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館內參觀。（《新華社》）

清水英男說：「一名女性腹中的孩子還在體內，就被殘忍地做成了標本。我無法理解，為什麼孕婦要被做成標本，為什麼小孩子、甚至還未出生的嬰兒也要被解剖，這讓我非常震驚。」

據央視此前報道，清水英男還提到，在標本室目睹過各種人體標本，「有人體的一部分，有被劈開能看到嬰兒在腹內的，還有單獨的心臟、胃、肺等各種器官標本，還有從正中被鋸開的人頭標本。看到人頭從正中劈開的標本，我想為什麼要做這樣殘忍的事。」

在731部隊遺址群第二保護區，矗立著一座「謝罪與不戰和平之碑」，清水英男在碑前深深鞠躬，「向中國的受害者表示真誠的道歉、謝罪。」

原731少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪。（央視新聞）

原731少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪。（央視新聞）

清水英男一行還來到侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀，這裏保存並展示了大量日軍侵華的檔案、遺物和物證，包括731部隊高等官員在本部大樓前的合影，一頁頁泛黃的部隊名簿，用於繁殖鼠疫菌的金屬容器，大小不一、樣式各異的手術刀和顯微鏡等等。

侵華日軍731部隊罪證資料。（央視新聞）

清水英男在哈爾濱指認謝罪。（央視新聞）

央視新聞指出，作為歷史當事人，清水英男回到歷史「現場」謝罪，具有積極意義。更重要的是，清水英男此行選在8月15日前夕，而在79年前的8月15日，正是日本宣佈無條件投降的日子。